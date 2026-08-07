Избирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты от пяти партий

Избирком Свердловской области зарегистрировал списки кандидатов в депутаты заксобрания от пяти политических партий.
Как сообщили в пресс-службе избиркома, успешно зарегистрированы списки КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Яблока» и «Новых людей». В каждом списке есть общеобластная часть из трех кандидатов и 25 территориальных групп.
Свердловское отделение партии «Родина» извещено об отсутствии ряда необходимых документов. Вопрос о регистрации списка кандидатов этой партии будет рассмотрен на заседании избиркома 13 августа.
Напомним, первым был зарегистрирован список кандидатов от «Единой России».
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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