Избирком заверил списки кандидатов в заксо от «Новых людей» и КПРФ

Избирательная комиссия Свердловской области заверила списки кандидатов в депутаты регионального законодательного собрания от партий «Новые люди» и КПРФ.

Как сообщили в избиркоме, «Новые люди» представили два списка: по единому избирательному округу и по 25 одномандатным. В общеобластную тройку вошли 37-летний депутат Госдумы Александр Демин, 30-летний депутат заксо Рант Краев (ранее известный как Агаджанян) и 44-летний депутат заксо Леонид Хаютин. Интересно, что в уходящем созыве Хаютин представляет ЛДПР.

КПРФ пока представила только список кандидатов-одномандатников. В частности, по Чкаловскому округу Екатеринбурга партия выдвинула супругу первого секретаря отделения, депутата гордумы Викторию Ивачеву, по Верхнепышминскому – действующего депутата заксо Римму Скоморохову, по Красноуральскому – действующего депутата Габбаса Даутова, по Сысертскому – депутата Олега Гордеева.

Ранее избирком заверил списки «Единой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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