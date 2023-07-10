«Яблоко» выдвинуло в ЕГД депутата, оштрафованного за критику СВО

Партия «Яблоко» составила список кандидатов в Екатеринбургскую гордуму.

Первое место в нем ожидаемо занял действующий депутат, политолог Константин Киселев. На втором – член Молодежного парламента Свердловской области 27-летняя Полина Берескина. На третьем – доктор физико-математических наук Грэй Болтачев.

Четвертый номер в списке «Яблока» занял действующий депутат Алексей Холодарев, в прошлый раз избранный от «Справедливой России». 24 февраля 2022 года Холодарев опубликовал в соцсети пост с резкой критикой действий президента Владимира Путина. После этого он неоднократно критически высказывался о политической ситуации в России. За дискредитацию ВС РФ Холодарев уже был оштрафован на 40 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», ранее свои списки кандидатов составили региональные отделения ЛДПР, «Новых людей», «Единой России», КПРФ и СРЗП.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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