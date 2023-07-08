Партия «СРЗП» выдвинула кандидатов в гордуму Екатеринбурга

Свердловское отделение СРЗП выдвинуло кандидатов в городскую думу Екатеринбурга.

Возглавил список координатор регионального отделения партии, депутат Государственной думы Андрей Кузнецов. Далее по списку идут Денис Хованцев – юрист, директор по правовым вопросам строительной компании; Сергей Визелко – юрист, заместитель начальника департамента развития группы строительных компаний; Максим Чирышев – боевой офицер, участник СВО, председатель местного отделения партии в Чкаловском районе.

Среди кандидатов по одномандатным кругам самая медийная личность – православная активистка Оксана Иванова, ее партия выдвигает по округу № 18.

Напомним, ранее со своими списками определились региональные отделения ЛДПР, «Новых людей», «Единой России» и КПРФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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