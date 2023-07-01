В гордуму Екатеринбурга от ЛДПР пойдут Леонид Слуцкий и депутат с самым большим доходом

Свердловское отделение ЛДПР первым определилось со списком кандидатов на предстоящих выборах.

Как рассказал «Новому Дню» координатор отделения, депутат заксо Александр Каптюг, первую строчку в общегородской тройке кандидатов в городскую думу займет депутат Государственной думы, преемник Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий.

Вторым станет депутат ЕГД VII созыва Дмитрий Николаев, учредитель ООО УЖК «Ардо». Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году он задекларировал доход в 69,5 миллиона рублей, став лидером по этому показателю. Когда обязательную публикацию депутатами деклараций отменили, Николаев отметил: «Я не против открытой публикации деклараций. Но мне кажется, нужна градация. Если депутат получает зарплату из бюджета, ему надо отчитываться публично, а если человек занимается бизнесом и не хочет показывать декларацию избирателям – тут ничего страшного нет».

Третье место в тройке займет бизнесмен Николай Вахрушев, в Екатеринбурге пока малоизвестный.

Глава фракции ЛДПР в гордуме VII созыва, директор екатеринбургского МУП «Водоканал» Антон Гусев в этом году в списки партии не попал.

На довыборы в заксо по Ирбитскому округу от ЛДПР пойдет зампредседателя Туринской городской думы Михаил Семейкин.

Напомним, в этом году в городскую думу Екатеринбурга 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам, а еще 10 – по партийным спискам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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