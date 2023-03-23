«Кто вообще смотрит эти декларации?» Екатеринбургские депутаты высказались о засекречивании сведений о доходах

На следующей неделе Екатеринбургская дума рассмотрит поправки, разрешающие не публиковать сведения о доходах муниципальных депутатов. Документ принимается в соответствии с федеральным законодательством. Ранее правом закрыть информацию о декларациях воспользовались депутаты Госдумы и заксобрания Свердловской области. «Новый День» спросил у городских избранников, как они относятся к новациям и готовы ли по-прежнему открыто рассказывать о своем финансовом состоянии, чтобы сохранить доверие жителей.

Председатель комиссии по безопасности ЕГД Сергей Воронин («Единая Россия»): «Я никогда не отказывался [раскрывать сведения о доходах]. У меня все данные собраны, и если понадобится, я готов в полном объеме выложить все сведения о доходах, расходах и так далее. В этом вопросе я абсолютно спокоен, моя душа и совесть чиста. Сейчас депутаты будут подавать декларации по упрощенной форме, как и предписано законодательством. Я никогда не нарушал механизм [подачи деклараций], и если приму решение избираться на новый срок, то и дальше не планирую нарушать. Мне проще собрать все справки сразу, чем потом задним числом искать какие-то документы, подтверждающие мою правоту. Пока окончательного решения об участии в выборах я не принял, поэтому такого вопроса, как полностью публиковать декларацию, передо мной не стоит».

Антон Гусев (ЛДПР): «Я думаю [если мои избиратели не увидят отчет о доходах за 2022 год], их отношение никак не поменяется. Депутаты в любом случае подают декларации. Откуда взялось утверждение, что доверие избирателей понизится? Кто вообще смотрит эти декларации? Я согласен с тем, что сейчас упрощается бюрократическая система. Посмотрите, как много в этом году было разбирательств из-за ошибок в декларациях. В большинстве случаев – это ошибки в справках, которые выдают банки или налоговая служба. А депутатам из-за этого грозят лишением мандата. Многим не нравится, что в публичных декларациях есть персональные данные родственников, например, несовершеннолетних детей. Не секрет, что депутаты пытаются уклониться от указания таких данных. Тут личное дело каждого. Лично я готов выкладывать информацию, мне скрывать нечего. Но вопрос, что показывать в публичном доступе, меня не сильно беспокоит. Я не считаю, что это важно».

Александр Колесников (избран от «Справедливой России»): «Во-первых, есть федеральное законодательство, его надо исполнять. Тут у нас нет выбора. Во-вторых, публикация деклараций иногда вводит избирателей в заблуждение. Например, есть депутаты, которые ведут бизнес как ИП, и в декларации они должны указать доход, который приходит на счет ИП. Поэтому некоторые граждане считают, что такие депутаты – миллиардеры. А то, что в ИП работает много людей, идет закупка материалов, ведется деятельность – вот это все устаешь объяснять.

Если говорить обо мне, то избирателей мало интересует мой личный доход. В общении я никогда не скрывал этой информации, и никаких вопросов по поводу моего финансового состояния у людей не возникало. Я считаю, что с принятием новых правил подачи деклараций отношение избирателей к депутатам не изменится. Люди же смотрят на дела, а не на деньги. У обеспеченных депутатов даже есть плюс: избиратели понимают, что они пришли в думу не из-за денег. К тем же, кто зарабатывает 15 копеек в год, как раз могут возникнуть вопросы: он пришел в думу, чтобы поправить свое материальное положение? Но в городской думе зарплату не платят. Это надо идти в Госдуму или Совет Федерации».

Дмитрий Николаев (ЛДПР), на протяжении нескольких лет являлся лидером по доходам в Екатеринбургской думе. Депутат это объяснял как раз статусом ИП – в декларации учитывались не только личные деньги, но и оборотные средства его предприятия.

«Я не против открытой публикации деклараций. Но мне кажется, нужна градация. Если депутат получает зарплату из бюджета, ему надо отчитываться публично, а если человек занимается бизнесом и не хочет показывать декларацию избирателям – тут ничего страшного нет. Понятно, что горожанам интересно посмотреть, сколько зарабатывают народные избранники, что у них есть в собственности. Хотя лично мне неинтересна такая информация. Если человек состоялся в бизнесе – молодец, честь и хвала ему. Может быть, после закрытия информации о декларациях какая-то часть избирателей и пересмотрит отношение к депутату. Это сложный вопрос. Но в любом случае, во время избирательной кампании в этом году всем кандидатам придется отчитываться о доходах публично», – отметил собеседник агентства.

Роман Ступников (КПРФ): «Я готов публиковать декларацию, мне скрывать нечего. Только вопрос, кому это нужно. Я против сокрытия данных. Если человек пошел в эту стезю, хочет представлять интересы жителей, то, конечно, он должен вести открытую публичную деятельность. С другой стороны, эта открытость никак не влияет на мнение избирателей. Сомневаюсь, что кто-то смотрит на чьи-то декларации. Во-первых, люди считают, и небезосновательно, что реальные доходы депутат может скрыть. Во-вторых, часть избирателей поддерживают всю эту историю. Людей не смущает величина дохода депутата. Им неинтересно, откуда у человека такие деньги, скорее, есть потребность, чтобы богатый депутат сделал что-то для них за свой счет. К примеру, оплатил ремонт или поставил скамейку во дворе. Публикация деклараций не создает никакого общественного мнения. Так что открывать доходы, конечно, надо, но никакого значения это не имеет. Ничего в отношении избирателей не поменяется».

Константин Киселев («Яблоко»): «Мне кажется, ничего не изменится. Количество избирателей, которые смотрели информацию о доходах депутатов, исчисляется тысячными долями процента. Сейчас мы просто обязаны следовать новациям, которые приняты на федеральном и областном уровнях. К чему раньше приводила подача деклараций? Например, история с нулевыми счетами. Когда вы приходите в банк, чтобы переоформить вклад, деньги сначала перечисляются на счет до востребования, а потом на основной. Этот счет до востребования существует три минуты, но если депутат не указал его в декларации, то все – получил предупреждение. И таких странных вещей было достаточно много. За десять лет, что я депутат, не помню ни одного серьезного нарушения в декларациях. Все открыто показывают доходы и расходы. Если говорить о моей личной готовности публиковать декларацию – без проблем. Только кому это будет интересно, непонятно».

Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин («Единая Россия») сообщил «Новому Дню», что нововведения по декларациям не затрагивают депутатов, которые работают на постоянной основе и получают зарплату из бюджета. В городской думе таких трое – спикер Володин, вице-спикер Виктор Тестов и глава фракции «Единой России», возглавляющая комиссию по МСУ, Ира Овчинникова. «Мы продолжим публиковать декларации, для нас ничего не меняется», – заявил Володин.

Отметим, что в пояснительной записке к проекту решения говорится все-таки о всех депутатах городской думы. «Проект предусматривает внесение изменений в решение Екатеринбургской городской думы от 27 февраля 2018 года № 2/76 […] в части исключения норм о размещении на официальном сайте и о предоставлении для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных председателем Екатеринбургской городской думы, заместителем председателя Екатеринбургской городской думы, депутатами Екатеринбургской городской думы».

Окончательное решение городская дума примет 28 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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