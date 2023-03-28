Екатеринбургская дума засекретила депутатские декларации

Екатеринбургская дума одобрила поправки, разрешающие не публиковать декларации депутатов. Вместо отчетов о доходах и имуществе народных избранников на сайте ЕГД теперь будет публиковаться обобщенная информация об исполнении или не исполнении депутатами обязательств по подаче сведений.

Депутаты приняли решение без обсуждений. Поддержали закрытие деклараций 28 избранников, четверо воздержались (фракция КПРФ), один депутат не принял участие в голосовании. Голосов против не было. Глава фракции коммунистов Роман Ступников заявил, что его партия выступает за открытость, но лично он считает, что избирателям неинтересно знать, сколько зарабатывает депутат. Кроме того, по его мнению, власти используют ошибки и неточности в декларациях для борьбы с оппозиционными депутатами.

Напомним, 1 марта 2023 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий скрывать сведения о доходах и имуществе депутатов всех уровней. Ранее право не публиковать декларации закрепили депутаты Госдумы, члены Совфеда РФ и депутаты заксобрания Свердловской области. Екатеринбургские депутаты в опросе «Нового Дня» также одобряли новацию законодательства. Большинство опрошенных посчитали, что их декларации о доходах смотрят малое количество людей, а значит, закрытие информации ни на что не повлияет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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