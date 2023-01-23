С этого года перестанут публиковаться декларации о доходах депутатов Госдумы и сенаторов

Декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковаться уже в 2023 году. Прежде их публиковали ежегодно до 1 апреля. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на источник в думском комитете по госстроительству и законодательству. Информацию газете подтвердил глава комитета Павел Крашенинников.

Как отметил источник, с этого года будет обнародована исключительно обобщенная информации о декларациях парламентариев. Речь идет о количестве поданных деклараций, наличии в них выявленных нарушений и т.д. «Это будет общая статистическая информация», – сказал собеседник издания. При этом сами данные о доходах и недвижимости депутатов и сенаторов, как и членов их семей, публиковать не будут.

Крашенинников уточнил, что сведения перестанут публиковать с 1 марта.

Парламентарии обязаны отчитаться о своих доходах и имуществе, равно как о доходах и имуществе членов своих семей, в срок до 1 апреля.

Напомним, президент Владимир Путин 29 декабря прошлого года подписал указ, разрешающий силовикам – участникам СВО и чиновникам, командированным в новые регионы РФ, не декларировать свои доходы и имущество.

В апреле прошлого года самый большой доход за 2021 год задекларировал сенатор от Камчатского края» Валерий Пономарев – 4,2 млрд рублей. Из депутатов Госдумы самым богатым оказался член фракции КПРФ Владимир Блоцкий с доходом 3,5 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

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