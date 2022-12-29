Путин временно разрешил чиновникам не публиковать декларации о доходах и расходах

Президент России Владимир Путин подписал указ, временно освобождающий чиновников от публикации на сайтах ведомств и в СМИ деклараций о доходах, расходах и другие сведения об их имуществе на время специальной военной операции.

В опубликованном в четверг, 29 декабря, указе президента говорится: «В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение … на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера … и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется».

В свою очередь, согласно указу, военнослужащие – участники СВО и чиновники, командированные в новые регионы РФ, освобождены не только от публикации, но и от предоставления сведений о доходах и расходах.

Москва, Иван Бабурин

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