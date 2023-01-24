«Не хотят раздражать население»: политологи – об отмене публикации деклараций о доходах депутатов

С этого года депутаты Госдумы и члены Совета Федерации перестанут публиковать в открытом доступе сведения о своих доходах и имуществе. «Новый День» поинтересовался у политологов, с чем может быть связано такое решение и как оно повлияет на имидж политиков.

По мнению Михаила Коробельникова, такое решение, вероятно, принято для того, чтобы «не раздражать» своими доходами население. «Как там сказал Павел Крашенинников? «Кому-то просто лень заполнять, кто-то не хочет публиковать». Скорее всего, просто не хотят раздражать население. Может быть, на какое-то время это поможет, но стратегически – нет. Люди рассуждают так: «Если они что-то скрывают, значит, им есть что скрывать. А значит, какие-то слухи все равно пойдут», – считает он. Повлияет ли отмена публикации деклараций на готовность депутатов участвовать в следующих выборах, тоже пока непонятно: никто не может предсказать, как изменится законодательство в будущем.

Политолог Сергей Мошкин ставит еще один вопрос: а останется ли необходимой публикация сведений о доходах для кандидатов на выборах различного уровня? «Даже не читая декларацию о доходах, избиратели понимают, что чтобы стать депутатом, особенно по одномандатному округу, надо быть очень небедным человеком, – рассуждает Мошкин. – Хотя публикация сведений о доходах во время избирательной кампании часто становится болезненной темой. Кандидаты не хотят обнародовать эти данные, а то люди ахнут. Но кандидаты понимают, что в информационном стенде на участке эти данные будут. И на этом отыгрываются их соперники. Возникает некоторое чувство неловкости перед небогатыми избирателями».

Как уже сообщал «Новый День», декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковаться уже в 2023 году. Прежде это делалось ежегодно до 1 апреля. С этого года будет обнародована исключительно обобщенная статистическая информации о декларациях парламентариев. Речь идет о количестве поданных деклараций, наличии в них выявленных нарушений и т.д. При этом сами данные о доходах и недвижимости депутатов и сенаторов, как и членов их семей, публиковать не будут.

Добавим, по итогам 2021 года депутаты Госдумы от Свердловской области задекларировали от 3,8 млн рублей (Андрей Кузнецов) до 781 млн рублей (Зелимхан Муцоев).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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