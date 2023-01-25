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Среда, 25 января 2023, 14:07 мск

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Декларации о доходах сотрудников Кремля и членов правительства станут обезличенными

Сведения о доходах чиновников администрации президента и правительства будут публиковаться «в обобщенном виде». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. По словам одного из них, в кабмине сейчас «изучают этот вопрос».

Неназванный правительственный чиновник обратил внимание на то, что в конце декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет не публиковать сведения о доходах и имуществе. В частности, документ разрешил силовикам – участникам СВО и чиновникам, командированным в новые регионы РФ, не декларировать свои доходы и имущество на период военной операции.

Как отметил источник газеты в администрации президента, декларации кремлевских чиновников будут публиковаться в «обобщенном виде» по аналогии с декларациями депутатов и сенаторов. Об этом также заявил источник издания, близкий к АП.

Сегодня, 25 января, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект с поправкой, предполагающей публикацию сведений о доходах и имуществе депутатов всех уровней и сенаторов в обобщенном виде без указания их персональных данных. В открытом доступе останется лишь информация о том, сколько законодателей отчитались о доходах, и были ли в представленных ими документах нарушения. Таким образом, согласно утвержденному закону, депутаты и сенаторы продолжат декларировать свои доходы, но в сети Интернет будет размещаться только обобщенная статистическая информация о представлении соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. Из этого следует, что декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковаться уже в этом году. Прежде это делалось ежегодно до 1 апреля.

Депутат Госдумы от ЕР Павел Крашенинников заявил газете «Коммерсантъ», что отмена публичного декларирования доходов и имущества парламентариев необходима для «защиты персональных данных».

Между тем с критикой закона выступили думские коммунисты. Они головали против принятия поправки, заявив, что такая норма стимулирует коррупцию и является неуважением к избирателям.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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