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Среда, 25 января 2023, 14:06 мск

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Коррупция и неуважение к обществу: коммунисты в Госдуме выступили против обезличенных деклараций депутатов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предполагает публикацию в интернете информации о доходах, расходах и об имуществе депутатов и сенаторов без персональных данных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думские коммунисты проголосовали против, заявив, что такая норма стимулирует коррупцию и является неуважением к избирателям.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный на брифинге перед пленарным заседанием напомнил, что изначально данный законопроект был связан с отсутствием необходимости подавать декларацию муниципальным депутатам. «Однако в ходе внесенных поправок сегодня фактически декларацию увидеть в открытом доступе нельзя будет не только в отношении муниципальных депутатов, но и в отношении депутатов субъектов (Федерации) и депутатов Госдумы. Некая обезличенная информация без конкретной привязки к персоне, без конкретной привязки к объектам, к суммам полученных доходов того или иного депутата будет как-то размещаться», – пояснил он.

«Считаем такую закрытость абсолютно неправильной. Это тот шаг, который, на наш взгляд, будет стимулировать коррупцию. Ну, и, естественно, это неуважение к избирателям. Мы не будем поддерживать данный законопроект», – заключил Куринный.

Принятый закон устанавливает, что депутаты и сенаторы продолжат декларировать свои доходы, но в сети Интернет не будут размещаться персональные данные, а только обобщенная статистическая информация о представлении соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.

Кроме того, документ вводит новое основание для прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов в случае его отсутствия на заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительных причин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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