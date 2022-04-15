Опытный единоросс из Госдумы увеличил доходы за год в 66 раз

Депутаты Госдумы от Свердловской области отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. Тройка лидеров вновь сменилась, а в самом списке появилось немало новых лиц.

Первое место занял единоросс из Первоуральска Зелимхан Муцоев – 781 млн 774 тысячи рублей (в 2020 году – 11 млн 841 тысячу рублей). За год его доход увеличился примерно в 66 раз.

Единоросс Лев Ковпак заработал 37 млн 649 тысяч, это почти столько же, сколько в 2020 году.

На третьем месте по доходам – Антон Шипулин: 12 млн 224 тысячи рублей. Кроме того, Шипулин стал чемпионом по недвижимости. У экс-биатлониста – 9 земельных участков, жилой дом, две квартиры, два гаража, 8 нежилых помещений, автомобили KIA CARNIVAL, «БМВ Х6 XDRIVE 30D», «ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР 76», мотоцикл BMW R1300R, снегоболотоход «CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 800REFL», прицеп МЗСА 817712.

Из новых депутатов доходами выше 7 млн рублей похвастаться не смог никто. Например, единоросс Константин Захаров заработал 6 млн 351 тысяч рублей, его жена – 481,5 тысяч. У нового депутата от Нижнего Тагила есть четверть земельного участка (2500 кв м), жилой дом, три квартиры, гараж, баня и «Лэнд Крузер». Его товарищ по партии Жанна Рябцева задекларировала доход в 4 млн 108 тысяч рублей, ее супруг – 359 тысяч. У Рябцевой в собственности – квартира и ¼ доля квартиры, у ее мужа – земельный участок под ИЖС, жилой дом и два автомобиля – «МЕРСЕДЕС БЕНЦ E 200 CGI» и «ФОЛЬКСВАГЕН Multivan».

«Справоросс» Андрей Кузнецов заработал 3 млн 827 тысяч рублей, супруга – 393 тысячи. У депутата и его супруги есть по три земельных участка. Кроме того, Андрей Кузнецов владеет нежилым помещением и солидным автопарком: АУДИ Q7, «ЛЭНД РОВЕР Discovery 4», «Smart for two coupe», прицепом МСЗА 817711, снегоболотоходом CF MOTO Terralander 800 (тип CF800-2). У супруги депутата в собственности, кроме земли, есть жилой дом и квартира.

«Новый человек» Александр Демин задекларировал 5 млн 417 тысяч. У депутата от «Новых людей» автомобиль KIA SP2 (SELTOS), у его супруги – квартира в 44 кв м и доход в 1 млн 314 тысяч рублей.

Единоросс Сергей Бидонько получил 5 млн 282 тысячи. Напомним, до сентября 2021 года он состоял в должности вице-губернатора Свердловской области, а в 2020 году заработал 15 млн 328 тысяч рублей.

Доходы депутатов прежнего созыва изменились незначительно: Максим Иванов – 5 млн 752 тысяч, Павел Крашенинников – 6 млн 701 тысяча, Андрей Альшевских – 5 млн 764 тысяч, Сергей Чепиков – 7 млн 224 тысячи, Николай Езерский (КПРФ) – 7 млн 148 тысяч.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»