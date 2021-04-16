В тройке самых богатых депутатов Госдумы снова сменился лидер

Тройка депутатов Госдумы от Свердловской области с самым высоким доходом за год претерпела очень заметные изменения.

Как сообщается в материалах на сайте Госдумы, самый большой доход в 2020 году задекларировал единоросс Лев Ковпак, учредитель ООО «Лев» (юридическое название сети супермаркетов «Кировский») – 36 млн 36 тысяч рублей. Он занял первое место несмотря на то, что заработал на 42 млн рублей меньше, чем год назад.

И это – не рекорд по падению доходов. Первоуральский единоросс Зелимхан Муцоев, лидер прошлогоднего списка, показал 11 млн 841 тысячу рублей вместо 283,7 млн за 2019 год. Напомним, Муцоев является членом профильного комитета ГД по обороне. В 2020 году он занял третье место по доходам.

Вторым на этот раз стал новичок Госдумы – биатлонист Антон Шипулин, избранный в сентябре 2019 года. За 2020 год он задекларировал 16 млн 467 тысяч рублей.

Четвертое место занял либерал-демократ Игорь Торощин – 8 млн 315 тысяч рублей, пятое – коммунист Николай Езерский: 7 млн 920,5 тысяч.

Еще один думский биатлонист Сергей Чепиков задекларировал доход в 7 млн 19 тысяч рублей. Соавтор изменений в Конституцию Павел Крашенинников заработал 6 млн 124 тысячи. Доход остальных депутатов Госдумы от Свердловской области колеблется в районе отметки 5,5 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

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