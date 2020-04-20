Куйвашев в прошлом году заработал меньше, чем его замы и супруга

Губернатор Евгений Куйвашев и члены его правительства опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2019 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День, в прошлом году губернатор заработал 5 млн 844 тысячи рублей (за 2018 – 5,9 млн рублей). В его собственности – одна и 1/3 часть квартиры, еще одна квартира – в пользовании. Машины у Куйвашева, согласно декларации, нет, гидроскутер и автоприцеп из нее также исчезли. Супруга губернатора, которая практически никогда не появляется в Екатеринбурге снова заработала больше своего мужа: 11 млн 557 тысяч рублей. В собственности у нее – две целых квартиры, две доли квартир по 50% и одна треть в еще одной квартире. Третья треть квартиры, принадлежащей супругам, досталась их несовершеннолетнему сыну. Супруга губернатора ездит на «Тойоте RAV4».

Из членов правительства больше всех заработал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько: 25 млн 238 тысяч рублей. Кроме того, у него есть квартира, жилой дом, земельный участок и гараж. На втором месте – замгубернатора Павел Креков: 11,1 млн рублей. На третьем – начальник департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов (10,9 млн рублей).

На четвертом – замгубернатора Олег Чемезов (7 млн рублей). На пятом – министр финансов Галина Кулаченко: 5,9 млн рублей. На шестом – и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, 5,5 млн рублей. У него есть несколько объектов недвижимости, в том числе – две квартиры и гараж в Болгарии, а также автомобиль «Мерседес». Доходы супруги Зырянова – 62 млн рублей, она также владеет жилыми домами, квартирами, нежилыми помещениями и машиной «Порш Кайенн». Отличился также супруг министра культуры Светланы Учайкиной: он задекларировал 21,5 млн рублей. Доход большинства министров составил около 3 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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