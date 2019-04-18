Губернатор Евгений Куйвашев за год стал богаче, а его жена – беднее

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о доходах и имуществе – своем и своей семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доход губернатора за последний год увеличился с 5,4 млн рублей до 5,9 млн рублей. Доходы его супруги, тюменской бизнес-леди, напротив, упали – с 7,9 млн рублей до 6,2 млн.

Список имущества у семьи губернатора не изменился. На троих с несовершеннолетним сыном у них три квартиры. Одна, площадью 144 кв. м, записана на самого Куйвашева, вторая, площадью 118 кв. м, на его супругу, третьей, площадью 131 кв. м, владеют в равных долях и муж, и жена, и их сын. Кроме того, у губернатора есть автоприцеп и гидроцикл, а у его супруги – «Тойота РАВ4» и несколько нежилых помещений.

Напомним, ранее о доходах отчитались полпред Николай Цуканов, сенаторы Россель и Чернецкий и депутаты Государственной думы. Самый большой доход среди уральских политиков пока задекларировал депутат Госдумы Зелимхан Муцоев – 33 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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