Николай Цуканов с супругой оказались владельцами байков, иномарок, заборов и складов

Уральский полпред президента Николай Цуканов впервые в этом качестве отчитался об имуществе и доходах – своих, супруги и несовершеннолетнего сына. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 2018 год Николай Николаевич заработал 10 млн 187 тысяч рублей (президент Владимир Путин, для сравнения – 8 млн 648 тысяч рублей). Супруга Николая Цуканова принесла в семейный бюджет 17 млн 489 тысяч рублей. В собственности у нового уральского полпреда – существенный набор недвижимости: два земельных участка (9798 и 694 кв м), жилой дом, квартира, гараж, мотоцикл «Харли Дэвидсон», металлическое ограждение – 85 м, кирпичное ограждение – 51,8 м, производственное здание, административное здание, трансформаторная подстанция.

У супруги полпреда набор еще внушительнее: земельный участок площадью более 25 тысяч кв м и еще 17 объектов нежилой недвижимости – в том числе производственные помещения, склады, котельная, заводоуправление, насосная станция, здание КПП, административное здание. Также у супруги полпреда в собственности мотоцикл «Харли Дэвидсон» и два автомобиля «Мерседес». В пользовании у семьи полпреда числится служебная дача площадью 472,9 кв м.

У несовершеннолетнего сына собственных доходов и недвижимости нет, но он пользуется жилым домом, гаражом и земельным участком отца. Напомним, доходы семьи предыдущего полпреда Игоря Холманских за 2017 год были следующими: он заработал 7 млн 635,6 тысяч рублей, его супруга – 570 тысяч рублей. В списке недвижимости Холманских значились несколько квартир, жилой дом, гаражный бокс и нежилое помещение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.04.19

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