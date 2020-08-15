Семья полпреда за год заработала 30 млн рублей

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов отчитался о доходах и имуществе – своих и супруги – за 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Николай Цуканов задекларировал доход в 11 млн 194 тысячи рублей (годом раньше – 10 млн 187 тысяч). Его супруга, как и в прошлый раз, получила доход почти вдвое больше мужа – 19 млн 918 тысяч (год назад – 17 млн 489 тысяч).

В собственности у полпреда по-прежнему два земельных участка (9 798 и 694 кв. м), жилой дом, квартира, гараж, мотоцикл «Харли Дэвидсон», металлическое ограждение – 85 м, кирпичное ограждение – 51,8 м, производственное здание, административное здание, трансформаторная подстанция. Его супруга владеет почти 20 объектами недвижимости, среди которых – земельный участок площадью более 25 тысяч кв. м, производственные помещения, склады, котельная, заводоуправление, насосная станция, здание КПП, административное здание. Также у супруги полпреда в собственности мотоцикл «Харли Дэвидсон» и два автомобиля «Мерседес». Согласно данным из системы Seldon.Basis, Светлана Цуканова является учредителем благотворительного фонда «Берег надежды» (Калининградская область).



Екатеринбург, Елена Владимирова



Екатеринбург. Другие новости 14.08.20

Художник Покрас Лампас об испорченном кубе в сквере: «Осуждаю, но это меня не оскорбляет» (ФОТО, ВИДЕО). / Минздрав: Куйвашев поставил задачу поставить прививки от гриппа 75% населения. Начнут с детей. / В Свердловской области впервые пройдут электронные выборы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»