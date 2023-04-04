Пока только двое из 13 свердловских депутатов рассказали о своих доходах публично

На сегодняшний день только два депутата Госдумы, избранные от Свердловской области, открыто опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2022 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из них – представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Андрей Кузнецов. Данные о его доходах опубликованы на официальном сайте партии вместе с декларациями его коллег. Сообщается, что в 2022 году депутат заработал 6 млн 274 тысячи 870 рублей (год назад – 3,8 млн рублей). У него в собственности по-прежнему три земельных участка, нежилое помещение и солидный автопарк: «Ауди Q7», «Лэнд Ровер Discovery 4», «Smart for Two Coupe», прицеп МСЗА 817711 и снегоболотоход CF MOTO Terralander 800 (тип CF800-2).

«Новый человек» Александр Демин опубликовал данные о доходах и имуществе в своем телеграм-канале. Его доход составил 6 млн 850 тысяч рублей (год назад – 5 млн 417 тысяч). В собственности – все тот же автомобиль KIA SP2 (Seltos). У супруги депутата – две квартиры в безвозмездном пользовании и доход менее 600 тысяч рублей в год.

Третий представитель системной оппозиции, коммунист Николай Езерский, заявил корреспонденту «Нового Дня», что практически не пользуется соцсетями, но скрывать ему нечего: «У меня там практически все то же самое, что в прошлом году, я ничего не продал и не купил». Год назад Езерский задекларировал доход в 7 млн 148 тысяч рублей, земельный участок под ИЖС, два жилых дома, квартиру и две иномарки – «Лексус» и «Мерседес».

Депутаты-единороссы пока в соцсетях свои данные не публиковали, но, возможно, кто-то из них еще сделает это. По словам одного из парламентариев, Максима Иванова, после сдачи все декларации поступают для проверки в соответствующую комиссию. После проверки Иванов планирует опубликовать сведения о своих доходах.

Напомним, по итогам 2021 года первое место по доходам занял единоросс из Первоуральска Зелимхан Муцоев – 781 млн 774 тысячи рублей (в 2020 году – 11 млн 841 тысячу рублей). За год его доход увеличился примерно в 66 раз. На втором был единоросс Лев Ковпак – 37 млн 649 тысяч, это почти столько же, сколько в 2020 году. На третьем месте по доходам – Антон Шипулин: 12 млн 224 тысячи рублей. Кроме того, Шипулин стал чемпионом по недвижимости. У экс-биатлониста – 9 земельных участков, жилой дом, две квартиры, два гаража, 8 нежилых помещений, автомобили KIA CARNIVAL, «БМВ Х6 XDrive 30D», «Тойота Лэнд Крузер 76», мотоцикл BMW R1300R, снегоболотоход «CAN-AM Outlander Max XTP 800Refl», прицеп МЗСА 817712.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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