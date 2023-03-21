Комиссия ЕГД одобрила решение засекретить депутатские декларации

Комиссия по безопасности Екатеринбургской думы в составе трех человек одобрила проект решения, разрешающий муниципальным депутатам не публиковать свои сведения о доходах. За документ проголосовали председатель комиссии Сергей Воронин, Антон Гусев и Владимир Стругов. Окончательное решение по вопросу будет принято на пленарном заседании городской думы.

Как пояснила начальник департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елена Хазова, на сайте гордумы и мэрии теперь будет публиковаться только обобщающая информация об исполнении или неисполнении депутатами обязательств по подаче деклараций.

«Есть инструменты и технологии в рамках противодействия коррупции, которые следят за соблюдением законодательства. Предоставление сведений о доходах остается за депутатами. Эти сведения рассматриваются в комиссионном коллегиальном органе (областном департаменте по противодействию коррупции, – прим. ред.). И уже результаты этой работы будут публиковаться, но без указания персональных данных. Комиссия будет выкладывать информацию о том, как она работает, как проверяет, какие принимаются меры. Все открыто для населения», – заявила чиновница.

Сергей Воронин отметил, что документ вызвал ажиотаж. «Народ хохочет, что засекречивают информацию о депутатах. Хотелось бы всех успокоить и пояснить, чтобы жители города не думали, что депутаты уходят в тень со своими нетрудовыми доходами. Нужно исключить это недопонимание», – прокомментировал председатель комиссии. Также он счел объяснения Елены Хазовой вполне исчерпывающими, чтобы «у жителей города стало меньше вопросов».

Напомним, скрывать сведения о доходах депутатов всех уровней позволяет новый федеральный закон, принятый 6 февраля 2023 года. Ранее такую практику закрепили депутаты Госдумы, члены Совфеда РФ и депутаты заксобрания Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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