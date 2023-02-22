От сверхдоходов до крошечной квартирки: что декларировали депутаты ЕГД

Депутаты больше не будут публично раскрывать свои доходы – с 2023 года такие сведения будут публиковаться в обезличенном виде. Таким образом, последними доступными данными останутся отчеты о доходах депутатов за 2021 год. «Новый День» рассказывает, кто был самым богатым, а кто самым бедным, чья жена заработала больше других и в какие скандалы попадали народные избранники из-за деклараций. В этом выпуске вспоминаем отчеты депутатов Екатеринбургской городской думы.

Самый богатый

С момента избрания в ЕГД самые большие цифры в отчетности – у Дмитрия Николаева. В 2021 году он заработал 69,5 миллиона рублей. Николаев учредитель ООО УЖК «Ардо» и индивидуальный предприниматель. Свои доходы ранее он объяснял именно статусом ИП – декларация показывает движение средств ИП, а не его личные доходы.

У Николаева в собственности две квартиры (93 и 72 кв. м), парковочное место, нежилое помещение, снегоболотоход и автомобильный прицеп. В декларации указаны двое его несовершеннолетних детей, но на них ничего не записано.

Самый бедный

Самый скромный доход оказался у коммуниста Сергея Шадрина. Он заработал 923 тысячи рублей. Его супруга принесла в семейную копилку на 200 тысяч больше. Но, по всей видимости, такие скромные доходы у четы были не всегда. У депутата в собственности земельный участок, квартира в 115 квадратов, место в паркинге, моторно-гребная лодка Nordik 330 и два автомобиля – Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Pajero Sport.

Самая богатая жена

Супруга Алексея Вихарева задекларировала доход более чем в 61 миллион рублей. А еще она владелец всего семейного имущества, это две квартиры, три гаража и два автомобиля Range Rover.

Сам Алексей Вихарев тоже может похвастать хорошим доходом – 63 миллиона рублей, второе место в думе.

Самая большая квартира

Супруга Алексея Вихарева также стала обладательницей самой большой квартиры в собственности – 336 квадратных метров. У некоторых депутатов жилые дома меньше по площади.

Самая скромная квартира

Владелец самой скромной по метражу квартиры – коммунист Роман Ступников. Всего 28,6 квадратных метра, и те – в совместной собственности с женой. Правда, у супругов есть еще одна квартира, побольше – 57,8 кв. м. За год Ступников заработал около 1,7 млн рублей, его жена – чуть больше миллиона.

Самый оригинальный автопарк

Судя по декларации, вице-спикер ЕГЭ Виктор Тестов любит путешествия. В его автопарке есть дом на колесах. А еще – пикап, снегоход и катер. Кстати, в думе он единственный обладатель катера.

За 2021 год Тестов заработал 9 миллионов, его жена более обеспеченная, она задекларировала 12 миллионов рублей.

Самое дорогое авто

Самая дорогая машина, вписанная в прошлогоднюю декларацию, принадлежит супруге Григория Вихарева, который на тот момент был депутатом (сейчас он мэр Белоярки). Она ездит на BMW7. В 2020 году такая машина стоила от 12 миллионов. Сейчас официальный дилер сообщает цену на автомобиль по запросу, но, вероятно, сумма возросла.

К слову, суммарный доход супругов за год немного не дотягивает до стоимости машины – депутат декларировал доход в 4 миллиона, а его жена почти в 7 миллионов.

Самые большие проблемы с арифметикой

Депутат Виктория Ивачева предоставила декларацию, согласно которой она заработала 8,6 миллиона, а ее муж, депутат заксо Александр Ивачев – 11,1 млн рублей. У заксобрания другая информация: депутат Ивачев задекларировал доход в 7,4 миллиона, а его жена – 4,9 миллиона. Областной парламентарий назвал это расхождение «технической ошибкой», а гордума заявила, что внесла те сведения, которые предоставила Виктория Ивачева. Как бы то ни было, ни в думах, ни в прокуратуре повода для проверок не увидели.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»