«Бентли» и дворцы: что декларировали чиновники и их жены

1 марта вступает в силу закон, благодаря которому депутаты больше не будут публично раскрывать свои доходы. Федеральным чиновникам такую поблажку дал президент своим указом. Ранее в официальных комментариях Кремль обещал: от раскрытия информации освободят только тех, кто занят в военных действиях. Федеральные СМИ со ссылкой на источники в аппарате президента писали, что меру распространят на всех. «Новый День» подробно рассказывал о самых богатых народных избранниках в ЕГД, заксо и Госдуме. В этом выпуске – обзор доходов чиновников как федерального, так и местного уровня.

Правительство РФ: сотни миллионов и дорогие авто

Самые высокие доходы – у министра промышленности Дениса Мантурова – 704,7 миллиона рублей. Его жена задекларировала 52,4 млн. В собственности у пары – пять земельных участков, три дома, квартира площадью 481 квадратный метр, несколько парковочных мест и два автомобиля – «Лада Веста» и «Тесла Х100D».

На втором месте – Юрий Трутнев, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе. Он задекларировал 392,6 миллиона рублей, а его супруга – чуть более миллиона рублей. Практически всем имуществом они владеют вместе: это земельный участок, два жилых здания, дача, несколько автомобилей – БМВ Х6, «Мерседес-Бенц GLЕ 450», «Порше Cayenne Turbo», «Тойота Хайлендер». А еще Трутневу принадлежат квадроцикл, автоприцеп и снегоход.

Третье место в рейтинге богачей в правительстве занял министр транспорта Виталий Савельев с доходом 130,9 млн рублей. Доход его жены – более 22 миллионов. В собственности у супругов несколько земельных участков, семь жилых домов, семь квартир площадью от 122 до 292 квадратных метров, гаражи и другие нежилые помещения. В автопарке – БМВ Х5, «Бентли Континенталь GT», «Мерседес-Бенц S63» и «Мерседес-Бенц AMG GLE 63».

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Самым состоятельным по итогам года оказался министр спорта Леонид Рапопорт, задекларировавший 15 млн 922 тысячи рублей. В его собственности – квартира, гараж, кладовка и один автомобиль, Toyota Land Cruiser 150 Prado.

Доходы всех остальных членов правительства заметно ниже. На втором месте первый замгубернатора области Алексей Шмыков – он задекларировал почти 6,4 миллиона рублей. У него есть земельный участок, дом, две квартиры и два нежилых помещения. Немногим меньше заработал министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков – 6,3 миллиона рублей. Куда больше задекларировала его жена – почти 12 миллионов рублей. В собственности у семьи – два земельных участка и несколько парковочных мест. Автомобиль же всего один, Mercedes-Benz GL500.

К слову, хорошо зарабатывающие жены – это фишка регионального правительства. Самый высокий доход оказался не у министров, а у их вторых половин. Супруга министра соцполитики Андрея Злоказова задекларировала 19 млн 473 тысячи рублей (у самого министра – 2 млн 893 тысячи). Супруга и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова принесла в семью 35 млн 485 тысяч, сам Зырянов – 6 млн 616 тысяч.

Администрация Екатеринбурга: без супердоходов и редких машин

Самый высокий доход среди чиновников Екатеринбурга показал глава Верх-Исетского района Андрей Морозов – 5,4 млн рублей. Его супруга задекларировала около 4 миллионов рублей. На него записаны три земельных участка и два гаража, квартира – в общей с супругой собственности. Чиновник владеет двумя машинами – «Тойота RAV 4» и ГАЗ 21УС.

На втором месте вице-мэр по строительству Рустам Галямов – 4,5 миллиона рублей. Его жена задекларировала 12,4 миллиона, и это самая большая цифра в отчетности. Вся недвижимость семьи записана на супругу, а это два жилых дома (площадью 357 кв. м и 404,2 кв. м), квартира размером 156 кв. м, два гаража, три здания, семь земельных участков. У нее также есть «Тойота Камри» и ВАЗ 21083, сам чиновник владеет BMW Х5 и ВАЗ 212901.

На третьем месте с доходом в 3,6 миллиона рублей – вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. У его супруги скромный годовой доход в 65 тысяч рублей. В собственности семьи две квартиры (136,9 кв. м и 43,5 кв. м), автомобили «Шкода Кодиак», «Тойота Хайлендер», мотоциклы БМВ К1300S, «Ява 638», снегоболотоход «Ямаха YXR700F».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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