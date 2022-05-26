Самым богатым чиновником Екатеринбурга стал вице-мэр по строительству Рустам Галямов

Чиновники администрации Екатеринбурга отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. В списке не оказалось только главы города Алексея Орлова – его декларацию опубликуют вместе с доходами депутатов городской думы.

Самым богатым среди муниципальных служащих стал «строительный» вице-мэр Рустам Галямов. В прошлом году он заработал 4,5 миллиона рублей, доходы жены оказались почти в три раза больше – 12,3 миллиона рублей. Все имущество семьи записано на супругу, а это два жилых дома (площадью 357 кв. м и 404,2 кв. м), квартира размером 156 кв. м, два гаража, три здания, семь земельных участков. В пользовании также находится квартира площадью 55,4 кв. м и четыре автомобиля: BMW Х5, ВАЗ 212901, «Тойота Камри», ВАЗ 21083.

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин отчитался о доходах в 3,3 миллиона рублей, супруга заработала 2,1 миллиона рублей. Они владеют квартирой (131,7 кв. м) и двумя автомобилями: «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лэнд Ровер Рендж».

«Транспортный» вице-мэр Алексей Бубнов заработал 3,6 миллиона рублей, у супруги скромный годовой доход в 65 тысяч рублей. В собственности семьи две квартиры (136,9 кв. м и 43,5 кв. м), автомобили «Шкода Кодиак», «Тойота Хайлендер», мотоциклы БМВ К1300S, «Ява 638», снегоболотоход «Ямаха YXR700F».

Вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко задекларировал годовой доход в 3,2 миллиона рублей, жена заработала 136 тысяч рублей. Семейная пара владеет жилым домом (50,8 кв. м), квартирой (49,7 кв. м) и автомобилем «Мицубиси Лансер».

Отвечающий за финансы вице-мэр Андрей Корюков заработал в прошлом году чуть более 3 миллионов рублей, его супруга задекларировала доход в 748 тысяч рублей. У семьи две квартиры (107 кв. м и 48,8 кв. м), садовый дом (65,9 кв. м), гаражный бокс, два земельных участка и автомобиль «Субару Форестер».

Вице-мэр Дмитрий Ноженко в декларации указал доход 3,2 миллиона рублей, заработок супруги составил 571 тысячу рублей. Они владеют квартирой (97 кв. м) и гаражом, а автопарке – маломерное судно, надувная лодка «Кайман 330», автоприцеп КМЗ, «Тойота RAV4» и «Ниссан».

Главный по внутренней политике в мэрии, замглавы Сергей Плахотин заработал 2,8 миллиона рублей, супруга – 910 тысяч рублей. В их собственности три квартиры (40,9 кв. м, 150,7 кв. м и 70 кв. м), два жилых дома (24,7 кв. м и 93,8 кв. м) и два земельных участка, а также автомобили «Лэнд Ровер Рендж» и «Кадиллак» GMT 166 (SRX).

Вице-мэр по социальным вопросам Екатерина Сибирцева указала свой доход в размере 2,6 миллиона рублей, ее супруг заработал 3,4 миллиона рублей. Семья владеет двумя квартирами (77,5 кв. м и 37,7 кв. м) и автомобилем «Тойота Камри».

Руководитель аппарата мэрии Марина Фадеева отчиталась о заработке в 2,5 миллиона рублей, ее супруг заработал 2,1 миллиона рублей. В их собственности находится квартира (92,5 кв. м), гидроцикл Yamaha FX1800A, автоприцеп МЗСА 817708, а также автомобиль «Мерседес Бенц».

Остальные руководители в городской администрации не сильно отстали по заработку. Так, председатель транспортного комитета Юрий Ощепков задекларировал доход в 2,5 млн рублей, автомобиль «Тойота Рав 4», два земельных участка, дом, квартиру и гараж, его супруга заработала 131 тысячу рублей. Алексей Корюков, глава комитета по строительству, заработал 3,3 миллиона, у него есть «Ауди А5», квартира в 66 метров и два гаража, у его жены доход – 266 тысяч и четверть квартиры в собственности. Председатель земельного комитета Геннадий Денисов заработал меньше 2 миллионов, его жена – около 750 тысяч рублей.

Главная по благоустройству Тамара Благодаткова задекларировала 2,1 млн рублей дохода, две квартиры (62 и 43 «квадрата») и «Фольксваген Пассат». Никакие члены семьи в декларации не указаны.

Отвечающий за информационную политику Алексей Редин указал скромный доход в два миллиона, причем он получил не только зарплату, но и доход от продажи имущества. Сейчас он владеет тремя земельными участками и квартирой, также записаны на него хозпостройка и жилая постройка. Еще три земельных участка есть у его жены, она владеет двумя квартирами – одной вместе с мужем, другая в общей собственности с их четырьмя детьми.

Главная по физкультуре Людмила Фитина заработала 2 миллиона и никакого имущества у нее в собственности нет. Анна Турунцева, начальник департамента финансов, задекларировала почти 3 миллиона рублей дохода, гараж, земельный участок и две квартиры – одна принадлежит только ей, во второй у нее доля в 1/4.

Начальник управления культуры Илья Марков заработал 1,7 миллиона, у него есть «Вольво ХС 60», две квартиры и строение площадью 21 квадратный метр, вся недвижимость напополам с женой, доход которой составил 2,1 млн руб. Начальник управления ЖКХ Александр Брагин отчитался о заработке в 2,069 миллиона рублей, его супруга заработала чуть больше – 2,096 миллиона рублей. У семьи в собственности пять квартир площадью 68,5 кв. м, 45,8 кв. м, 42,4 кв. м, 82,3 кв. м (2/3 доли у жены), кроме того есть жилой дом (59,3 кв. м), гараж, крошечное нежилое помещение в 3 кв. м и земельный участок. Также на супругу записан автомобиль Honda CRV.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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