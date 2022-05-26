Глава Верх-Исетского района Андрей Морозов стал лидером по заработку среди коллег

Администрация Екатеринбурга опубликовала отчеты о доходах и имуществе глав районов за 2021 год. Их пока семь, но в следующем году добавится восьмой – глава Академического района.

Самым состоятельным оказался руководитель администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов. Его годовой заработок составил 5,3 миллиона рублей, а супруга заработала более 4 миллионов рублей. У семейной пары есть совместная квартира (85 кв.м.), три земельных участка, два гаража и автомобили «Тойота» RAV 4 и «Волга» ГАЗ 21УС. Еще имеется в пользовании хозяйственная постройка площадью 17,5 кв.м.

На втором месте в «рейтинге богачей» находится глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Он задекларировал доход в 3,4 миллиона рублей, его супруга заработала чуть более 1 миллиона рублей. Семья владеет квартирой (45,7 кв.м.), земельным участком и нежилым помещением (15,4 кв.м.). В пользовании находятся две квартиры (28,8 кв.м. и 81,8 кв.м.). На супругу оформлен автомобиль «Тойота» LC.

Следом идет главный в Октябрьском районе – Игорь Костенко. Он заработал чуть более 3 миллионов рублей. В его собственности находится квартира (127 кв.м.), парковочное место и автомобиль «Мерседес Бенц» GLE 300 4MATIC. В декларации не указано других членов семьи.

Глава Чкаловского района Евгений Шипицын отчитался о доходе в 3,081 миллиона рублей, у жены заработок – 354 тысячи рублей. Супруги совместно владеют квартирой (64,2 кв.м.) и по отдельности двумя гаражными боксами. На жену также записана квартира (66,7 кв.м.), а Шипицын является собственником автомобиля «Хендэ Санта Фе» 2.2 GLS.

Бывший вице-мэр по потребительскому рынку, а ныне глава Кировского района Владимир Боликов заработал 2,9 миллиона рублей, а его супруга – 132 тысячи рублей. Семья владеет двумя квартирами (97,8 кв.м. и 97,7 кв.м.) двумя парковочными местами и одним автомобилем «Мерседес Бенц» Е 400 4 Matic.

Руководитель Железнодорожного района Виталий Першин задекларировал доход в 2,5 миллиона рублей, супруга заработала почти столько же – 2,4 миллиона рублей. В собственности семьи находятся квартира (111,9 кв.м.), жилой дом в садовом товариществе (194,2 кв.м.) и земельный участок, а также автомобиль «Вольво» ХС90 (оформлен на жену).

Глава администрации Ленинского района Элена Беруашвили заработала в прошлом году 2,2 миллиона рублей. У нее есть квартира (103,5 кв.м.), жилой дом (146,7 кв.м.) и земельный участок. Других членов семьи в декларации не указано.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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