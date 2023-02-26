Доходы в сотни миллионов и квартиры в 13 «квадратов»: что декларировали депутаты заксобрания

Публичное раскрытие информации о доходах и имуществе депутатов остается в прошлом, новые декларации будут публиковать в обезличенном виде. «Новый День» продолжает вспоминать, сколько зарабатывают уральские депутаты. В этой части – все о депутатах законодательного собрания Свердловской области. Рассказываем, кто заработал больше всех, кто меньше, кто удачнее всего женился, кто любит шикарные авто, а у кого жилая недвижимость размером с футбольное поле.

Самый богатый

По данным прошлогодней декларации, самым обеспеченным стал вице-спикер заксо Виктор Маслаков. За год он заработал 158,8 млн рублей. В его собственности находятся строящийся жилой дом площадью 750 кв. м, земельный участок на 30 соток, квартира площадью 288 кв. м, гараж, машиноместо и хозяйственные постройки.

Самый бедный

Самый скромный доход задекларировал коммунист Николай Коробейников – всего 290 тысяч рублей. В собственности у него малолитражка Daewoo Matiz. Своим жильем он не владеет, есть только дом в пользовании площадью 128 квадратных метров.

Самая богатая жена

Среди супругов парламентариев самый высокий доход оказался у жены Вячеслава Брозовского – ее доход составил 123,3 млн рублей. Он сам задекларировал 23,1 млн рублей. Во владении семьи находится огромное количество имущества: три квартиры, жилой дом, дача, несколько гаражей, свыше 20 нежилых помещений, две котельные, тепличное хозяйство, автомобили «Тойота Лексус» RX 400 H, «Фольксваген» 2K Caddy Kombi, БМВ 745 LI, «Хундай Грейс Ванн», ВАЗ 21099, «Пежо Boxer», снегоходы, моторная лодка, несколько грузовиков, «газелей», мусоровоз, прицепы и автокраны.

Самое древнее авто

Обладательницей довольно старого автомобиля оказалась спикер заксо Людмила Бабушкина. Ей принадлежит ВАЗ-2106, эти «жигули» сняли с производства еще в 2001 году. Вряд ли Людмила Валентиновна передвигается на этой машине, но почему-то избавиться от нее не спешит. За год она заработала 8,4 млн рублей. Помимо автомобиля у нее есть жилой дом (108,9 кв. м), три квартиры, три земельных участка и два гаража.

Самое большое количество квартир

У многих депутатов и их жен в собственности насчитывается с десяток земельных участков и гаражей, квартиры чаще покупают не более четырех-пяти. Лидер же по их количеству – жена Евгения Зяблицева. В ее собственности – 10 квартир. Среди них как весьма просторные площадью под 200 «квадратов», так и клетушки в 13 кв. м. Она же – главный латифундист в списке парламентариев и их жен – ей принадлежит более 8,5 тысячи земельных участков. За год женщина заработала 55,2 миллиона рублей, а депутат – всего 2,5 миллиона рублей. У семьи в собственности есть также жилой дом (1041 кв. м), 12 нежилых помещений, теплица, теплотрасса и гаражи. Из всего этого богатства супруг владеет только одним земельным участком.

Самая огромная квартира

Самое большое количество метров в черте города – у супруги депутата Вячеслава Вегнера, ей принадлежит квартира в 294,3 квадратных метра. Также у нее есть еще одна квартира в более скромные 97 «квадратов» и треть квартиры в 71 кв. м. За год она заработала 1,4 миллиона, ее муж – почти 4 миллиона.

Самая скромная квартира

Обладательницей самого скромного жилья стала жена Евгения Зяблицева – у нее есть две квартиры площадью по 13 и 14 квадратных метров. Учитывая доходы женщины, ее дома и огромное количество земельных участков, можно предположить, что сама она в этих микроквартирках не живет.

Если же рассматривать еще и комнаты, то здесь лидер по маленьким площадям – Виктория Ивачева, жена главного коммуниста области Александра Ивачева – у нее есть комната в 11,5 «квадратов». И еще три квартиры плюсом.

Самые большие проблемы с арифметикой

Об этой ситуации мы уже писали, когда делали обзор деклараций депутатов Екатеринбургской городской думы. Александр Ивачев предоставил в заксо сведения о доходах в 7,4 млн рублей и указал, что его жена заработала 4,9 миллиона.

Виктория Ивачева, депутат ЕГД, в муниципальную думу подала другие сведения: 8,6 миллиона ее дохода и 11,1 у мужа. Областной парламентарий назвал это расхождение «технической ошибкой», а гордума заявила, что внесла те сведения, которые предоставила Виктория Ивачева. Как бы то ни было, ни в думах, ни в прокуратуре повода для проверок не увидели.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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