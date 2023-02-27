Госквартиры, сотни миллионов и премиальные авто: что декларировали депутаты Госдумы

«Новый День» завершает трилогию-воспоминание о том, сколько зарабатывают депутаты. В этом выпуске – миллионные доходы депутатов Госдумы от Свердловской области, их роскошные автомобили и огромные квартиры. Рейтинг составлен на основе данных за 2021 год, обнародованных в 2022 году, а с марта этого года начнет действовать закон, по которому народные избранники освободили себя от необходимости раскрывать такую информацию публично.

Самый богатый

Лидер рейтинга парламентариев, избранных от Свердловской области – Зелимхан Муцоев. За год он заработал 781 миллион рублей. У него есть несколько земельных участков, два дома и трансформаторная подстанция. Автопарк представлен всего одним автомобилем – Mercedes-Benz S-класса.

Самый бедный

Самый скромный доход у эсера Андрея Кузнецова – 3,8 млн рублей. Его супруга заработала 393 тысячи рублей. Из имущества у семьи – три автомобиля, шесть земельных участков, дом, квартира, еще одна квартира в пользовании как депутатская, а еще Кузнецов снимает комнату в 14 квадратов.

Самая богатая жена

Больше всех за год заработала супруга Льва Ковпака – ее доход составил 49 миллионов. Депутат, к слову, на втором месте в числе госдумовских богачей от Свердловской области – с доходом 38 миллионов рублей.

Самая большая депутатская квартира

Из 13 свердловских парламентариев шестеро указали в декларациях, что снимают жилье на время своего депутатства. Самые шикарные хоромы – у бывшего биатлониста Сергея Чепикова – 173 квадратных метра. Живет он там, опять же судя по декларации, с женой и четырьмя детьми. Самую скромную площадь выделили тагильчанину Константину Захарову – на него и супругу приходится 83 «квадрата». Также жилье за свой статус получили Андрей Альшевских (который, к слову, ранее любил поругать депутатов за то, что они пользуются автомобилем от государства), Андрей Кузнецов, Жанна Рябцева и Антон Шипулин.

Самое скромное жилье

Самый скромный, согласно декларации, – депутат Александр Демин от «Новых людей». У него вообще нет никакого жилья в собственности, он живет в квартире супруги на ее 44 квадратных метрах. Даже депутатская квартира в декларации не значится. Еще у супругов есть автомобиль Kia Seltos, он записан на мужа. Депутат заработал за год 5,4 миллиона, а его жена – 1,3 миллиона.

Самый справедливый

Депутат Павел Крашенинников все свое имущество поделил пополам с супругой. У них есть земельный участок, жилой дом, часть жилого дома, две квартиры и машиноместо и один автомобиль – все это в совместной собственности. У жены, правда, есть еще четверть квартиры, куда не вписан муж, там всего 52 квадратных метра – возможно, это наследство или имущество, принадлежащее еще и детям. Главный юрист Госдумы задекларировал доход в 6 миллионов, его жена – 1,3 миллиона рублей.

Бонус: самые богатые в Госдуме

Первое место в общем рейтинге парламентариев занял коммунист Владимир Блоцкий. Его доход – 3,5 млрд рублей плюс скромные 3,8 млн супруги. Его семье принадлежат 11 земельных участков, 6 домов, 7 квартир и 4 автомобиля.

На втором месте Алексей Нечаев от «Новых людей» – его доход почти 2,5 млрд рублей за год. Жена заработала немногим более двух миллионов. Из имущества – гараж, дача, дом, два земельных участка и ни одной квартиры.

Третьим стал единоросс Леонид Симановский – 1,7 млрд рублей. Жена заработала 37 миллионов. У него и его супруги есть два гаража, два дома, два земельных участка, три квартиры, четыре автомобиля и три катера.

Кто больше всех зарабатывает среди депутатов заксо, мы рассказывали в этой публикации, а о шикарных квартирах и автомобилях депутатов гордумы Екатеринбурга можно почитать здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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