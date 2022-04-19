Кого-то выручают супруги, кого-то – продажа квартиры: свердловское правительство отчиталось о доходах

Члены свердловского областного правительства вслед за губернатором отчитались о доходах за 2021 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у многих чиновников доходы снизились, но выручают вторые половины. Например, доход супруги министра соцполитики Андрея Злоказова – 19 млн 473 тысячи рублей (у самого министра – 2 млн 893 тысячи). Супруга и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова принесла в семью 35 млн 485 тысяч, сам Зырянов – 6 млн 616 тысяч. Супруга Василия Старкова, министра транспорта, заработала 11 млн 956 тысяч, сам он – 6 млн 297 тысяч. Супруг Светланы Учайкиной, министра культуры, получил 12 млн 646 тысяч дохода. Кроме того, у него в собственности – 39 гаражей, земельный участок и квартира.

Самым состоятельным по итогам года оказался министр спорта Леонид Рапопорт – 15 млн 922 тысячи рублей, но в декларации указано, что часть дохода он получил от продажи квартиры.

Первый зам губернатора Алексей Шмыков заработал 6 млн 390 тысяч (при этом в прошлом году он брал кредит). Новичок в правительстве Дмитрий Ионин – 5,5 млн рублей. Отец пяти несовершеннолетних детей вице-губернатор Олег Чемезов заработал 5 млн 687 тысяч рублей.

В среднем доходы заместителей губернаторов находятся на уровне 5-6 млн рублей в год, министров – около 3-4 млн рублей.

Таких доходов, как в 2020 году, у членов областного правительства больше нет. Напомним, тогда лидером по доходам стал политический вице-губернатор Сергей Бидонько – 15 млн 328 тысяч рублей. На втором месте был министр экономики Денис Мамонтов: 15 млн 283 тысячи рублей. Замыкал тройку директор департамента по противодействию коррупции Ильхам Ширалиев: 13 млн 511 тысяч рублей. В этом году дохода больше 6,6 млн не задекларировал никто (без учета продаж квартиры и кредитов).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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