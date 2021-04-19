В топ-5 самых богатых министров произошли изменения

Члены Свердловского правительства отчитались о своих доходах за 2020 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером по доходам остался политический вице-губернатор Сергей Бидонько – 15 млн 328 тысяч рублей. Правда, в 2019 году он заработал больше 25 миллионов. На втором месте – министр экономики Денис Мамонтов: 15 млн 283 тысячи рублей. Занимавший вторую строчку в прошлом году замгубернатора Павел Креков серьезно сдал позиции: 4 млн 578 тысяч вместо 11 млн 100 тысяч в 2019 году. Замыкает тройку директор департамента по противодействию коррупции Ильхам Ширалиев: 13 млн 511 тысяч рублей. Министр транспорта Василий Старков заработал 12 млн 598 тысяч. Доход остальных членов правительства не превышает 6 млн рублей.

Неизвестно, сколько заработали бывший первый замгубернатора Алексей Орлов и бывшая министр финансов Галина Кулаченко: они оба покинули свои должности до декларационной кампании. Впрочем, Орлов теперь должен отчитаться о доходах вместе с другими сотрудниками администрации Екатеринбурга. Бывший мэр Екатеринбурга, а ныне – первый зам губернатора Александр Высокинский в своей прошлой должности заработал за год всего 3 млн 790 тысяч.

Как обычно, у некоторых министров жены заработали гораздо больше своих мужей. Вне конкуренции супруга главы МУГИСО Сергея Зырянова – ее доход превысил 40 млн рублей. На втором месте – жена министра соцполитики Андрея Злоказова: 20 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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