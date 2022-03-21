Куйвашев повысил премии своим замам и министрам

Губернатор Евгений Куйвашев решил повысить премии членам областного правительства. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

В частности, ежемесячное денежное поощрение первому замгубернатора Алексею Шмыкову вырастет с 4,3 должностного оклада до 4,7. Остальным заместителям будут платить премии в размере 4,1 оклада (раньше – 3,7). Премии министров составят 2,7 оклада.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам 2020 года лидером по доходам среди свердловских чиновников стал политический вице-губернатор Сергей Бидонько – он заработал 15 млн 328 тысяч рублей. На втором месте – министр экономики Денис Мамонтов: 15 млн 283 тысячи рублей. Замкнул тройку директор департамента по противодействию коррупции Ильхам Ширалиев – 13 млн 511 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»