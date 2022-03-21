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Понедельник, 21 марта 2022, 13:30 мск

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В ДИПе объяснили, почему вице-губернаторам и министрам подняли премии

В департаменте информполитики прокомментировали ситуацию с повышением размера выплат членам правительства Свердловской области.

«Эти решения обусловлены изменениями федерального законодательства, документ готовился еще в январе. Речь в нем идет о корректировке методик расчета при формировании фонда оплаты труда на год. Изменения, которые предусматривает указ, будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на фонд оплаты труда», – сообщили в ДИПе.

Как уже сообщал «Новый День», ежемесячное денежное поощрение первому замгубернатора Алексею Шмыкову вырастет с 4,3 должностного оклада до 4,7. Остальным заместителям будут платить премии в размере 4,1 оклада (раньше – 3,7). Премии министров составят 2,7 оклада.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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