Еще два екатеринбургских депутата наказаны за ошибки в декларациях

Комиссия по безопасности Екатеринбургской думы в закрытом режиме определила меру ответственности двух депутатов, допустивших ошибки в декларациях о доходах. Как выяснил «Новый День», Александру Караваеву («Справедливая Россия») запрещено занимать руководящие должности в думе до конца созыва, а Антон Швалев («Единая Россия») получил предупреждение. Окончательное решение о наказании депутатов вынесет дума на ближайшем пленарном заседании.

Областной антикоррупционный департамент предъявил Александру Караваеву претензии за декларации 2019-2021 годов. Сам избранник считает, что большинство нарушений носят технический характер. «Например, я купил апартаменты и указал их не в том разделе. Дело в том, что пока квартира строилась, на нее не было свидетельства о собственности, но я указывал жилплощадь в отчетах, ничего не скрыл. Но оказалось, что в заполнении декларации больше тонкостей, чем требуется. Или вот еще нарушение: я занизил свой доход, потратил больше, чем заработал. Но у меня были остатки на счетах, на них были начисления, а еще помощник не отметил доход в декларации супруги. Одно дело, если бы я что-то купил на 1 миллион рублей и скрыл. Но я заработал честно этот миллион, есть справки НДФЛ, но не указал в декларации. Насколько это значительное нарушение?» – отметил собеседник агентства.

Депутат считает, что процедура проверки деклараций никак не регламентирована, оттого и всплывают нарушения за прошлые годы. «Ранее вопросов ко мне не возникало, потом департамент провел дополнительную проверку и выявил банковские счета с нулевыми остатками, которые не были указаны в декларации. И это факт нарушения. Вообще, большую часть претензий, которые мне предъявили, я был бы готов оспорить в суде. Но срок депутатских полномочий заканчивается, и скоро изменится процедура по декларациям по федеральному законодательству. Так что не хочется сейчас во всем этом разбираться», – заявил Александр Караваев.

Депутат отметил, что ему досталось более суровое наказание, чем коллеге, потому что количество вменяемых нарушений было больше. При этом Караваев сейчас не занимает никаких постов в думе, так что фактически для него ничего не изменится.

Антон Швалев сообщил «Новому Дню», что согласен лишь с некоторыми претензиями в свой адрес. «По невнимательности где-то указал неполную информацию в декларации, тут я свою вину признаю. Но есть и спорные нарушения. Была претензия по площади паркинга, который принадлежит моей супруге. Паркинг указан в общедолевой собственности, и мне вменили, что я владею 1,5 тысячи кв. м паркинга, но это не так. По факту у меня только 30 кв. м. У меня вопрос к департаменту, как они проверяют подаваемые документы. Например, ранее я давал пояснения по поводу квартиры – в ней была узаконенная перепланировка, и после ремонта площадь уменьшилась. Я в декларации указал информацию согласно новому свидетельству о жилплощади, но мне вменили нарушение, что в предыдущие годы я завышал площадь квартиры. Месяц пришлось доказывать департаменту, что никакого нарушения нет. В итоге эту претензию убрали», – рассказал депутат.

На прошлой неделе Екатеринбургская дума вынесла предупреждение депутату Виктору Сомикову (КПРФ) за неполные сведения в декларации за 2019 год. Избранник отмечал, что ошибка была технической. Ранее за нарушения в отчетах о доходах и имуществе были наказаны Анастасия Немец («Единая Россия»), Константин Киселев («Яблоко») и Алексей Холодарев (исключен из «Справедливой России» за критику спецоперации на Украине).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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