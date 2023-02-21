Депутат Виктор Сомиков получил предупреждение за ошибку в декларации

Екатеринбургская дума вынесла предупреждение депутату Виктору Сомикову за неполные сведения в декларации.

Как пояснил «Новому Дню» сам депутат, в отчете о доходах за 2019 год была допущена техническая ошибка. Сегодня на заседании думы Сомиков дал объяснения, которые полностью удовлетворили коллег. Отметим, что предупреждение – это самое мягкое наказание, которое применяется думой к депутатам в связи с нарушениями в декларациях.

Областной антикоррупционный департамент также обнаружил недостатки в декларациях депутатов Александра Караваева и Антона Швалева. Но поскольку избранники не дали пояснений, дума отложила вопрос об их наказании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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