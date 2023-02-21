Два депутата ЕГД отказались объяснять ошибки в своих декларациях

Депутаты Александр Караваев («Справедливая Россия») и Антон Швалев («Единая Россия») отказались давать пояснения по поводу неполных сведений в декларациях о доходах и имуществе. Они не присутствовали на заседании думской комиссии по безопасности, которая должна была разобрать объяснительные депутатов и вынести решение о наказании. В связи с этим вопросы о декларациях Караваева и Швалева сегодня были исключены из повестки пленарного заседания думы.

Напомним, областной антикоррупционный департамент нашел также недостатки в декларации Виктора Сомикова (КПРФ). Однако депутат предоставил письменные объяснения, и вопрос с ним был согласован, сообщил председатель думской комиссии по безопасности Сергей Воронин. Меру ответственности Сомикова Екатеринбургская дума определит сегодня.

Вопросы относительно деклараций Караваева и Швалева будут направлены на доработку обратно в думскую комиссию. На этом настояла фракция «Единой России». Стоит отметить, что предложение единороссов поддержали и сами депутаты-нарушители, которые пришли на пленарное заседание думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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