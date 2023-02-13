У трех екатеринбургских депутатов нашли ошибки в декларациях о доходах

Три депутата Екатеринбургской думы дадут объяснения по поводу недостоверных сведений в декларациях о доходах. Претензии возникли к Александру Караваеву («Справедливая Россия»), Виктору Сомикову (КПРФ) и Антону Швалеву («Единая Россия»). Причем у первых двух избранников рассматриваются декларации за 2019-2021 годы, у Швалева – за 2020-2021 годы.

Документы, поступившие от областного антикоррупционного департамента, рассмотрит завтра комиссия по безопасности Екатеринбургской думы. На заседании планируется заслушать объяснения депутатов, уличенных в нарушениях отчетности.

Напомним, в ноябре аналогичные разбирательства были в отношении депутатов Анастасии Немец («Единая Россия»), Константина Киселева («Яблоко»), Антона Гусева (ЛДПР) и Алексея Холодарева (исключен из «Справедливой России»). По итогам рассмотрения думы Немец и Киселев получили предупреждения, а Холодарев лишился постов зампредседателя в двух комиссиях до конца созыва. Гусев, давший объяснения, был исключен из списка нарушителей.

Добавим, что дума заслушивает и принимает решения о наказании нарушителей в закрытом режиме. Это делается, чтобы защитить персональные данные депутатов, пояснял ранее председатель комиссии по безопасности Сергей Воронин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»