Депутата Алексея Холодарева лишили двух руководящих постов в Екатеринбургской думе

Екатеринбургская дума приняла решение о наказании для депутатов, которые допустили ошибки в декларациях о доходах за прошлые годы. Алексею Холодареву запретили занимать руководящие должности в думе, и поэтому он лишается постов заместителя председателя в двух комиссиях – по бюджету и по экономическому развитию. Константину Киселеву сделано предупреждение.

Обсуждение вопроса проходило в закрытом режиме, трансляцию заседания для СМИ отключили. Как уточнил спикер думы Игорь Володин, депутаты подтвердили решение комиссии по безопасности, которое было принято еще 29 ноября. Напомним, ранее за ошибки в декларациях получили предупреждение депутаты Антон Гусев и Анастасия Немец.

Сам Алексей Холодарев не признает за собой серьезных нарушений, но считает, что его наказали более строго, чем коллег, по политическим причинам. Депутат публично осуждал СВО на Украине в соцсетях, за что получил крупный штраф, а затем пробыл 14 суток в изоляторе за перепост фильма «Он вам не Димон». Незадолго до этого «Справедливая Россия» спешно исключила Холодарева из своих рядов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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