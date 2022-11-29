Депутат Алексей Холодарев лишится руководящих постов в думских комиссиях

Комиссия по безопасности Екатеринбургской думы сегодня вынесла решение по четырем депутатам, у которых нашлись недостатки в декларациях о доходах за разные годы.

Как передает корреспондент «Нового Дня», более строгое, чем обычно, наказание понесет депутат Алексей Холодарев, ранее исключенный из партии «Справедливая Россия» за критику СВО. Комиссия рекомендовала снять Холодарева с поста заместителя председателя в двух комиссиях – по бюджету и экономическому развитию. Сам депутат считает, что к нему отнеслись предвзято по политическим причинам.

«Нашли карточные счета с нулевыми остатками, которые были закрыты 15 лет назад. Еще нарушение было в том, что я не указал доход в 12 тысяч рублей за чтение лекции в финансовом университете в Москве. Это я признаю. Деньги я, возможно, не получал, потому что не увидел в поступлениях. Также были претензии к счетам жены, там что-то не сходилось в остатках. Но в любом случае доходы нашей семьи в разы выше этих остатков. Так что я не вижу тут серьезных нарушений», – пояснил агентству Алексей Холодарев.

Остальные депутаты – Антон Гусев, Анастасия Немец и Константин Киселев – получат предупреждение.

Напомним, комиссия заслушивала объяснения депутатов за закрытыми дверями. Окончательное решение по ним будет принято на пленарном заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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