У четырех екатеринбургских депутатов возникли проблемы с декларациями

Комиссия по безопасности Екатеринбургской думы 29 ноября рассмотрит дела сразу четырех депутатов, в чьих декларациях о доходах были обнаружены ошибки.

Речь идет об Анастасии Немец («Единая Россия»), Константине Киселеве («Яблоко»), Антоне Гусеве (ЛДПР) и Алексее Холодареве (исключен из «Справедливой России»). Причем нарушения в декларациях фиксируются за разные годы. Например, у Холодарева подвергаются сомнению сведения в отчетах за 2019-2021 годы, у Немец – за 2019 год.

«Мы можем рассматривать отчетность сразу за три года, материалы в думу присылает областной департамент по противодействию коррупции. Заседание нашей комиссии пройдет в закрытом режиме, так как во время обсуждения будут озвучиваться персональные данные», – прокомментировал «Новому Дню» председатель комиссии по безопасности Сергей Воронин.

Насколько серьезные недочеты обнаружены в депутатских декларациях, собеседник агентства не уточнил.

Напомним, недостоверные сведения в декларациях о доходах могут стать основанием для досрочного лишения мандата. Но в Екатеринбургской думе ранее использовали самый мягкий вид наказания для депутатов-нарушителей – предупреждение. Стоит отметить, что случаи с неверными или недостаточными сведениями в депутатских отчетах о доходах рассматриваются каждый год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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