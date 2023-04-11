Екатеринбургский Водоканал возглавил депутат Антон Гусев

Депутат Екатеринбургской думы от ЛДПР Антон Гусев назначен генеральным директором МУП «Водоканал». Информация об этом появилась на сайте предприятия. Сам Гусев отказался от комментариев, сославшись на занятость. Предыдущий директор Водоканала Евгений Лузгин останется работать на предприятии, но в блоке руководства МУП он больше не значится.

Напомним, в сентябре 2023 года состоятся выборы нового состава Екатеринбургской думы. Антон Гусев считается депутатом, представляющим в думе интересы бизнесмена Виталия Кочеткова. Ранее с должности советника директора Водоканала был уволен справедливоросс Александр Караваев, которого также называли приближенным к группе Кочеткова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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