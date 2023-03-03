Сети, деньги, партбилет: какими ресурсами располагают депутаты ЕГД накануне выборов

В Екатеринбурге уже запущен механизм схемы изменения избирательной системы. Доля депутатов, избранных по партийным спискам, сократится, по округам – увеличится. С чем выходят на старт кампании действующие народные избранники – в материале РИА «Новый День».

Финансовый ресурс

Как уже сообщал «Новый День», в январе уральские политтехнологи оценили минимальные затраты на проведение успешной кампании в Екатеринбургскую думу в 10-15 миллионов рублей, уточнив, что если количество мест в партийных списках сократится (что и случилось), то расценки возрастут. Таким образом, по итогам 2021 года (декларации за 2022 год публикации в отрытых источниках уже не подлежат), действующих депутатов можно условно разделить на три группы: 1) те, чей годовой семейный доход значительно превышает эту сумму; 2) те, чей доход ненамного ниже; 3) те, чей доход намного ниже названной суммы.

К первой группе можно отнести восьмерых депутатов. Это Дмитрий Николаев (ЛДПР), учредитель ООО УЖК «Ардо», в 2021 году он заработал 69,5 миллиона рублей; Алексей Вихарев («Единая Россия»), который занимается адвокатской деятельностью (доход – 63,4 миллиона рублей, супруги – 61,7 миллиона рублей; Алексей Мещеряков (избирался от «Справедливой России») с доходом 51,5 миллиона рублей; застройщик Владимир Крицкий (ЕР, 50,6 миллиона рублей); Павел Пустозеров («Единая Россия»), занимающий должность первого замдиректора ООО «ГУДСР» (47,5 миллиона рублей, супруга – 7 миллионов рублей); глава ООО «Сити Билдинг» Виталий Чачин («Единая Россия», 31,4 млн рублей); директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников (избирался от «Справедливой России», беспартийный, 30 млн рублей), Александр Караваев (СР), сейчас работает советником директора ЕМУП «Водоканал» – 22,9 миллиона рублей.

Ко второй группе можно отнести вице-спикера думы Виктора Тестова («Единая Россия»). Он заработал в 2021 году чуть более 9 миллионов рублей, а его супруга – 12,1 миллиона рублей. Сопредседатель свердловского штаба ОНФ Анастасия Немец («Единая Россия») заработала почти 7 миллионов рублей. Сюда же попадает Виктория Ивачева – супруга лидера свердловских коммунистов и депутата областного заксобрания Александра Ивачева. Общий доход семьи, судя по отчету Ивачевой за 2021 год, составил 19,7 миллиона рублей. Любопытно, что прошлым летом раскрылось несовпадение деклараций мужа и жены, но никаких последствий для депутатской четы не было.

В верхней части третьей группы находятся еще два коммуниста – Руслан Камалетдинов и Виктор Сомиков, их доход – около 5 млн рублей. Там же – Михаил Вечкензин, который в 2013 году прошел по списку ЛДПР, а в 2018 – от СР, задекларировал доход в 5,7 миллиона рублей, его жена заработала 1,8 миллиона рублей. Экс-координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев в 2021 году указал доход в 4,1 миллиона рублей, его супруга отчиталась о 2,2 млн руб. У «яблочника» Константина Киселева – 3,9 млн рублей. Все остальные депутаты, включая спикера Игоря Володина, имеют годовой доход 3 млн и меньше.

Партийный ресурс

С учетом предстоящего изменения схемы выборов, основная конкуренция должна развернуться за места в партийном списке «Единой России» – эти кандидаты традиционно выигрывают за счет административного ресурса. В связи с этим у многих действующих депутатов от ЕР сохраняются хорошие виды на переизбрание, однако не у всех. Например, вызывает сомнение будущее Игоря Володина. Его недавнее предложение не проводить выборы в 2023 году политологи расценили как признание в том, что ему не удалось договориться о новом сроке полномочий.

По депутатам от других партий ситуация сложнее. «Власти рассчитывают, что на 100% займут одномандатные округа, плюс заберут 3-4 партийных мандата. Таким образом, остальным партиям достанется 4-5. Это превращает их в фактор, на который фактически не стоит обращать внимание», – говорил ранее политолог Сергей Мошкин.

При таком раскладе даже КПРФ, которая традиционно занимает на выборах второе место, чувствует себя не слишком уверенно. Лидер фракции Роман Ступников полагает, что при новой схеме КПРФ сможет взять лишь 1-2 мандата в ЕГД: «Явка на выборах снижается, у людей апатия, все внимание отвлечено на внешнеполитические события. Конечно, нам придется адаптироваться и думать, как побеждать в округах. Но на это требуется время. Я реально смотрю на вещи – в лучшем случае КПРФ сохранит только половину мандатов в новом созыве думы».

Городские справороссы, в отличие от коммунистов, вообще пока публично новый расклад не комментировали – несмотря на то, что их лидер Андрей Кузнецов прямо дал им установку реформу не поддерживать. Не исключено, что кто-то из городских «эсеров» попытается принять участие в праймериз ЕР, которые стартуют уже на следующей неделе. Такая практика на муниципальных выборах в Екатеринбурге уже применялась.

В штабе ЛДПР стараются быть реалистичными. Ранее их лидер Александр Каптюг говорил: «Наша цель – взять два-три мандата в ЕГД. Но при условии, что нынешняя система выборов в Екатеринбурге сохранится. Если изменятся пропорции, и число депутатов, избираемых по списку, сократится, то у ЛДПР будут уже другие задачи и установки».

У партии «Яблоко» перспективы довольно туманны из-за ее позиции – она не поддерживает СВО. Тем не менее, участвовать в выборах собирается. Ее представитель в ЕГД, Константин Киселев, уже заявил, что не поддержит изменение схемы выборов.

Отметим, что сегодня эксперты не считают абсолютным достоинством даже административный ресурс партии власти. «Еще никогда в нашей стране выборы не проходили в условиях такой высокой неопределенности. Может сложиться ситуация, когда административный ресурс партии власти потеряет свою эффективность. Это может произойти в том случае, если бюджетник из-за ухудшения условий жизни перестанет быть управляемым и откажется идти на выборы по указке сверху. С другой стороны, практически у всех партий (кроме ЕР) есть проблемы с позиционированием, и избиратель, который хоть немного следит за ситуацией, это видит: «Будущее ЛДПР без Жириновского – неизвестно. «Справедливая Россия» до сих пор ищет свое лицо, сейчас вот – заигрывает с Пригожиным. «Новые люди», по большому счету, это бизнес-проект. Представители КПРФ зачастую не соответствуют собственной идеологии. Так за какой бренд голосовать?» – заявил ранее «Новому Дню» политолог Михаил Корабельников.

Самопозиционирование

Поскольку кандидатам, скорее всего, придется опираться только на собственные силы, немаловажным фактором может стать и то, как они умеют работать в соцсетях. «Новый День» ранее проанализировал, кто из действующих депутатов справляется с этим лучше.

Лидером стал Алексей Вихарев, у него 9698 подписчиков в «ВКонтакте», 5955 – в «Одноклассниках» и 2049 – в телеграм-канале. У депутата образцовая лента новостей – ежедневные публикации, фотографии, смайлики.

Депутаты Александр Колесников, Михаил Вечкензин, Дмитрий Сергин, Дмитрий Николаев и Владимир Стругов пишут в соцсетях много и регулярно, но придерживаются официального стиля и редко рассказывают подписчикам о своей недепутатской жизни. Причем Стругов оказался намного популярнее в «Одноклассниках», где у него 5999 друзей. Алексей Мещеряков старается быть чуть проще и среди «рабочих» постов публикует много спортивных фотографий, а летом хвастался, что взял двух котят из приюта. Очень активно писал в сетях Тимофей Жуков, однако он пропал из интернета после отъезда на СВО.

Почти не ведут соцсети семь депутатов. В это число попали Герой России Сергей Воронин, экс-директор Водоканала Александр Караваев, вице-спикер Виктор Тестов, представители «женской фракции» Любовь Боркова и Надежда Воробьева, лидер фракции ЕР Ира Овчинникова, коммунист Виктор Сомиков. Еще шесть депутатов: Елена Бондаренко, Сергей Боярский, Антон Гусев, Владимир Крицкий, Михаил Матвеев и Сергей Шадрин, по всей видимости, обходятся без страниц в соцсетях. Либо тщательно их скрывают.

По мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, изменение схемы выборов в конечном итоге повысит конкурентность кампании. «Выборы по одномандатным округам – это всегда персональная конкуренция, сами кандидаты будут вступать в конфронтацию друг с другом, не прикрываясь партийными логотипами, флагами и лозунгами. Это повлияет на характер кампании. Размер избирательных округов изменится, они станут меньше, что несколько упростит задачу. Надеюсь, мы увидим хорошие, интересные политические баталии, в том числе в СМИ, соцсетях и городских пабликах», – считает он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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