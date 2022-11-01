Спикер городской думы Екатеринбурга предложил отказаться от выборов

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин предложить не проводить выборы в 2023 году. Депутат аргументирует свою идею тем, что выборы дорого стоят, а сэкономленные средства можно потратить более эффективно.

«Выборы в городскую думу являются элементом демократии. Но я предлагаю выборы в 2023 году перенести на более поздний период. Примерно на выборах расходуется порядка 200 миллионов рублей. Представляете, какая общая сумма будет по всей России! Я предлагаю сэкономленные средства направить на развитие городов», – сказал Володин в видеообращении, которое опубликовано на странице Екатеринбургской думы «Вконтакте».

Как уже сообщал «Новый День», ранее Игорь Володин привлек к себе внимание предложением создать для участия в СВО специальные подразделения из ветеранов правоохранительных органов. «Речь идет о людях, еще достаточно молодых, но имеющих хорошую физическую форму, а также богатейший опыт работы по борьбе с преступностью и охране правопорядка», – пояснил Володин, который сам является подполковником милиции в отставке.

Напомним, очередные выборы в городскую думу Екатеринбурга должны состояться в сентябре 2023 года. По мнению политологов, кампания обещает быть громкой и конкурентной. Мэр Алексей Орлов и городская администрация с помощью кандидатов-бюджетников попытаются взять «контрольный пакет» мандатов, им будут противостоять влиятельные бизнесмены.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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