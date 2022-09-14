Кто и как выиграет битву за Екатеринбургскую думу – прогнозы экспертов

В Екатеринбурге ровно через год состоятся выборы депутатов городской думы. Кампания обещает быть громкой и конкурентной. Мэр Алексей Орлов и городская администрация попытаются взять «контрольный пакет» мандатов, им наверняка будут противостоять влиятельные бизнесмены. Ключевое значение для результатов выборов будут иметь нарезка избирательных округов, и, возможно, новые технологии. «Новый День» собрал прогнозы экспертов на будущую кампанию.

Борьба за контроль над думой

Политтехнолог Алексей Швайгерт уверен, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заинтересован получить подконтрольное большинство в новом созыве думы. «Это не хорошо и не плохо. Это естественное желание опытных политиков обеспечить удобство управления вверенными им муниципалитетами. Снизить конфликтность между администрацией города и депутатами по резонансным вопросам. Повысить уровень договороспособности и политической «предсказуемости» последних. Идеальный городской парламентарий в представлении любого российского мэра – зависимый бюджетник (директор школы, руководитель МУПа, лояльный общественник). То есть человек, лично обязанный главе города чем-либо. Такой вряд ли подведет, а если предаст, то наверняка лишится имеющейся должности, работы, карьеры, каких-то мелких преференций», – пишет эксперт в своем telegram-канале.

Политолог Сергей Мошкин добавил, что Алексей Орлов получил нынешний состав думы в наследство от Александра Высокинского. «В 2018 году Екатеринбургская дума впервые за постсовесткую историю избиралась без серьезного контроля городской администрации. И этот созыв сразу показал зубы – депутаты не хотели принимать отчет Высокинского, спорили с бюджетом. С приходом Орлова конфликтность снизилась, но и сейчас городская администрация не контролирует думу, а скорее договаривается с ней. Весенние довыборы в ЕГД, которые выиграли два директора школ, показали, что мэрия хочет получить абсолютно лояльную думу», – отметил он в беседе с «Новым Днем».

В то же время оба эксперта обращают внимание, что в Екатеринбурге есть разные интересанты, для которых городские выборы превращаются в битву за ресурсы. Вероятно, они захотят размыть «контрольный пакет» мэрии.

Переход на мажоритарную систему?

Сейчас в Екатеринбурге действует смешанная система выборов. В 2018 году дума избиралась по принципу: 18 депутатов по одномандатным округам и 18 депутатов по партийным спискам. Однако после успеха думских выборов в Нижнем Тагиле, где «Единая Россия» взяла 100% мест по мажоритарной системе, у власти появился большой соблазн внедрить эту схему и в Екатеринбурге.

«Высока вероятность, что выборы в гордуму Екатеринбурга будут проходить исключительно по одномандатным округам, без партийных списков. Считается, что эта схема выгодна «Единой России», потому что переключает политическую борьбу с партийных брендов непосредственно на персональную конкуренцию выдвинутых партиями кандидатов. Тем не менее даже при вероятном переходе к стопроцентной мажоритарной системе выборов в Екатеринбурге роль отдельных партий останется значительной. Как минимум, в части относительно беспроблемного выдвижения и регистрации кандидатов. Так, в Екатеринбурге правом выдвижения кандидатов на выборы без сбора подписей обладают шесть партий: ЕР, СРЗП, КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко», – отмечает Алексей Швайгерт.

По мнению Сергея Мошкина, изменение схемы выборов – не более чем политическая конъюнктура. «Я допускаю переход на мажоритарную систему. Это явно не устраивает партии парламентской оппозиции, потому что списки гарантировали им места в думе. Но власть всегда меняет правила, если ей нужно добиться доминирования. Например, в постсоветские времена кандидаты в местные думы избирались по мажоритарной системе, партийный фактор не играл роли. Когда «Единая Россия» почувствовала силу, рейтинг партии ушел за 60%, тогда сделали смешанную систему, которая позволяла единороссам получат места по округам и по списку. Противники изменений говорили, что муниципальные думы отвечают за городское хозяйство. Партийный принцип там не нужен. Но решение продавили, потому что оно было выгодно правящей партии. Потом начались правовые уловки, и в ряде муниципалитетов уменьшали долю списков. Сейчас многие города перешли полностью на одномандатные округа», – констатирует политолог.

Электронное голосование

Глава свердловского избиркома Елена Клименко ранее отмечала, что на выборах в Екатеринбургскую думу в 2023 году может быть опробовано дистанционное электронное голосование. Технически регион уже готов ДЭГ.

Политтехнолог Алексей Швайгерт подчеркивает, что возможное применение электронного голосования существенно повлияет на городскую кампанию.

«Вокруг ДЭГ всего за пару лет сломано немало копий. Его противники заявляют о непрозрачности технологии и подозрениях в контроле волеизъявления, прежде всего, зависимых избирателей. Сторонники ДЭГ говорят об удобстве голосования с мобильных устройств и, как следствие, росте явки избирателей. В любом случае ДЭГ – новый и очень серьезный вызов. С тотальной интеграцией ДЭГ в предвыборные процедуры традиционные подходы к ведению избирательных кампаний пересматриваются. «Аналоговые» кандидаты обязаны быть готовы к тому, что в их избирательных округах развернется массовое голосование «из интернета», – пишет он.

Но с другой стороны, сохранится на выборах и старая как мир технология «двойников», когда в бюллетене оказывается несколько кандидатов с одинаковыми или созвучными фамилиями. Только за счет «механической» ошибки избирателя при голосовании, однофамилец конкурента может оттянуть на себя от 10-20% его сторонников. Главное условие – в алфавитном порядке фамилия «двойника» должна располагаться в избирательном бюллетене выше, поясняет Алексей Швайгерт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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