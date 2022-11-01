«Выборы – это демократия, необходимость. Но сейчас не те условия», – спикер Володин объяснил, почему нужно перенести избирательную кампанию

Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин пояснил, почему предлагает перенести муниципальные выборы депутатов на более поздний срок. По мнению спикера, идеальным вариантом было бы совмещение выборов в городскую думу, заксобрание региона и Госдуму, что принесло бы существенную экономию бюджета.

«Я понимаю, что выборы – это демократия, необходимость. Но сейчас не те условия, чтобы, извините за выражение, разбрасываться деньгами. Если депутат работал в своем избирательном округе, он готов избираться в любое время. Препятствий нет, народ его поддержит. Поэтому я предлагают перенести выборы в думу, может на год, может на два. Когда станет экономическое положение получше, тогда и проводить. В администрации города прогнозируют оптимистично-консервативный бюджет на 2023 год? Я реалист. Никто не знает, как дальше пойдет. Никто не может прогнозировать», – заявил Игорь Володин в беседе с «Новым Днем».

Спикер думы сообщил, что сэкономленные на выборах 200 миллионов рублей можно потратить, например, на строительство одного детского сада. Он подчеркнул, что деньги на выборы привлекаются разово, поэтому эти траты можно отложить.

«Пока это предложение – только мое личное мнение, мои слова. Я говорил с другими депутатами. Многие меня поддерживают, надеюсь, что большинство. В администрации Екатеринбурга на мою инициативу пока никак не отреагировали. В любом случае, такое решение – перенос выборов – принимается Госдумой», – сообщил Володин.

Напомним, выборы нового состава Екатеринбургской думы запланированы на сентябрь 2023 года. Подготовка к ним уже началась, Ленинская территориальная избирательная комиссия приняла новую схему избирательных округов. По мнению политологов, кампания обещает быть громкой и конкурентной. Мэр Алексей Орлов и городская администрация с помощью кандидатов-бюджетников попытаются взять «контрольный пакет» мандатов, им будут противостоять влиятельные бизнесмены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»