Екатеринбургская дума утвердила схему округов к выборам-2023

Екатеринбургская дума утвердила схему избирательных округов к выборам-2023. Но решение может быть не окончательным. Как пояснил экс-глава городского избиркома Вадим Антошин, изменения в схеме возможны в случае принятия другой системы выборов Екатеринбургской думы, например, мажоритарной. Пока таких законодательных инициатив в свердловском парламенте нет.

Депутаты поинтересовались, сколько времени требуется на новую нарезку округов. Антошин заявил, что речь идет о нескольких месяцах кропотливой работы. Над обновлением действующей схемы избирком трудился с апреля 2022 года, причем в проект были внесены минимальные изменения – в двух административных районах вместо двух округов появилось шесть. Это связано с активной жилой застройкой южной части города. Трудность работы состоит в расчетах численности избирателей на каждом участке, чтобы уравновесить избирательные округа. Напомним, в Екатеринбурге по-прежнему действует смешанная система выборов: 18 депутатов избираются по партийным спискам и 18 – по одномандатным округам. Соответственно, территория города поделена на 18 округов, в них от 55 801 до 68 201 избирателя.

Выборы в Екатеринбургскую думу, если ничего не изменится в федеральном законодательстве, должны состояться 10 сентября 2023 года. Следовательно, назначение выборов произойдет в период с 11 по 21 июня 2023 года. До этого срока схема избирательных округов в Екатеринбурге может быть изменена по инициативе городской думы.

Напомним, организация муниципальных выборов сейчас возложена на Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию Екатеринбурга. Городской избирком прекратил свое существование в августе 2022 года в связи с принятием федерального закона о дистанционном электронном голосовании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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