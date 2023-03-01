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Среда, 1 марта 2023, 10:13 мск

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Запущен процесс изменения схемы выборов в Екатеринбургскую думу

В Свердловской области вступили в силу поправки в региональный избирательный кодекс, меняющие схему выборов в Екатеринбурге. Закон, принятый 22 февраля свердловским парламентом сразу в трех чтениях, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Одна из главных новаций закона – сокращение партийных мандатов в Екатеринбургской думе с 18 до 10. Следующим этапом станут поправки в устав уральской столицы, а затем произойдет изменение нарезки избирательных округов, которую городская дума одобрила еще в октябре прошлого года.

Эти решения депутаты ЕГД должны принять до начала июня, то есть до официального старта избирательной кампании. Выборы нового созыва думы, напомним, состоятся 10 сентября 2023 года.

Активно против поправок протестовала только КПРФ, хотя и другие парламентские оппозиционные партии выражали недовольство. Коммунисты пригрозили устроить бунт в гордуме, но шансов на блокировку поправок в устав Екатеринбурга у них мало.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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