«Нужны усилия»: как системная оппозиция ЕГД бунтует против сокращения партийных списков

Свердловские коммунисты пригрозили политическим кризисом в Екатеринбургской думе, если власть изменит схему городских выборов без переговоров с системной оппозицией. «Новый День» выяснил, как партийные фракции готовятся противостоять планам «Единой России».

Сегодня свердловское заксобрание утвердило в первом чтении поправки в областной избирательный кодекс, согласно которым в Екатеринбургской думе сокращается число партийных мест с 18 до 10. После принятия областного закона изменение схемы городских выборов должно быть закреплено в уставе Екатеринбурга. Глава свердловских коммунистов Александр Ивачев в заксо недвусмысленно намекнул, что несогласные партии попытаются заблокировать поправки в городской устав. «Для внесения изменений в устав Екатеринбурга необходимо 24 голоса (2/3 от состава думы, – прим. ред.), у «Единой России» сейчас 19 депутатов. Насколько мне известно, ни с одной другой фракцией вы этот проект не обсуждали. Вам придется ломать гордуму через колено, что может привести к кризису», – заявил Ивачев авторам законопроекта.

Сейчас во фракциях системной оппозиции Екатеринбургской думы состоят 10 депутатов. Еще двое – Алексей Холодарев и Андрей Пирожков – являются беспартийными. Теоретически объединения этих голосов могло бы хватить для блокировки поправок в устав, но на практике это выглядит маловероятным событием.

Так, совет регионального отделения «Справедливой России – за правду» выступил против реформы выборов в Екатеринбурге. «С учетом принятых изменений, возможности всех партийных списков сокращаются почти в два раза, сколько бы процентов ни набрали партии. Эти изменения приняты в интересах административного ресурса и партии ЕР. Позиция партии отражена в решении совета регионального отделения партии, оно направлено в том числе, во фракцию СР в гордуме. Там четко сказано: не поддерживать. Дело за депутатами», – сообщил «Новому Дню» руководитель свердловских эсеров Андрей Кузнецов.

При этом глава фракции КПРФ в думе Роман Ступников усомнился, что справедливороссы поддержат коммунистов. «Наша фракция буде голосовать против поправок в городской устав. По поводу договоренностей с другими партиями – все очень сложно. Если посмотреть на состав депутатов от «Справедливой России», там некоторые люди ранее избирались от «Единой России», многие даже не состоят в партии. То есть с партийной дисциплиной есть сложности. Мы, конечно, кое с кем общались. «Единая Россия» ни с кем не вела переговоры, они самостоятельно решили изменить схему выборов», – заметил собеседник агентства.

Ступников полагает, что при новой схеме КПРФ сможет взять лишь 1-2 мандата в ЕГД: «Явка на выборах снижается, у людей апатия, все внимание отвлечено на внешнеполитические события. Конечно, нам придется адаптироваться и думать, как побеждать в округах. Но на это требуется время. Я реально смотрю на вещи – в лучшем случае КПРФ сохранит только половину мандатов в новом созыве думы».

Единственный представитель партии «Яблоко» в думе Константин Киселев сообщил, что пока настроен защищать действующую смешанную систему выборов.

«Надо смотреть, какие изменения в городской устав будут предложены, и с какими аргументами. Я считаю, что для Екатеринбурга выгодно сохранение старой схемы, потому что это обеспечивает представительство в думе самых разнообразных политических сил и снижает административный ресурс. Если фракции предпримут серьезные усилия, то голосование по уставу не пройдет. Это грозит скандалом федерального уровня, а мне кажется, власти он не нужен», – отметил депутат в беседе с «Новым Днем».

Получить оперативный комментарий представителей ЛДПР «Новому Дню» не удалось.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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