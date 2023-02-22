Заксо изменило число партийных мандатов в ЕГД. Коммунисты обещали партии власти проблемы

Депутаты заксо одобрили в первом чтении изменения в избирательный кодекс области, согласно которым число депутатов, избранных по партийным спискам, в гордуме Екатеринбурга сократится с 18 до 10.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом выступил первый вице-спикер Дмитрий Жуков. Он пояснил, что изменения вносятся в целях увеличения количества депутатов, избираемых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах депутатов представительного органа муниципального района, городского округа с численностью 26 и более депутатов.

Против законопроекта активно выступили депутаты от КПРФ. Например, вице-спикер Александр Ивачев заявил, что после принятия этого закона внесение изменений в устав Екатеринбурга потребует 24 голосов за, тогда как у ЕР сегодня в ЕГД – только 19 депутатов. «Насколько мне известно, ни с одной другой фракцией вы этот проект не обсуждали. Вам придется ломать гордуму через колено, что может привести к кризису, – заявил он. – Мы на связи со всеми остальными фракциями, и считаем, что решение будет приниматься очень сложно, и это может привести к конфликту городской и областной дум. Вряд ли в текущей ситуации это уместно».

Депутат из Качканара Габбас Даутов подчеркнул, что на выборах всегда и везде будут работать деньги. «У простого народа денег нет. Простой народ – это я, который находится в партии. А вы принимаете что хотите, потому что вас тут большинство, и вы самые обеспеченные люди», – заявил Даутов.

Коммунистам ответили представители ЕР. «Во всех муниципальных образованиях, кроме Екатеринбурга, депутатов избирают по одномандатным округам, и ни разу не было никакого недовольства такой схемой», – ответила Ивачеву спикер Людмила Бабушкина. Она также добавила, что партия не финансирует кандидатов, которые выдвигаются по одномандатным округам, они ищут деньги сами.

Единоросс Владимир Радаев не согласился с Даутовым в том, что у КПРФ нет денег: «Идите избирайтесь, у вас миллионеров хватает, как и у нас».

«Одномандатников никто на руках в думу не заносит, у вас какие-то странные представления о выборах», – добавил единоросс Вячеслав Погудин.

«Люди однозначно считают, что на муниципальном уровне депутаты, избранные по одномандатным округам, представляют их интересы лучше, чем избранные по партийным спискам. И это, наверно, правильно – они их знают, они их видят», – подвел черту под дискуссией первый вице-спикер, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он добавил, что при желании в округе может победить сторонник любой партии: «В 90-е годы у нас в Верх-Исетском районе безработный кандидат победил директора завода. Как? Он ходил по всем дворам и убеждал людей, у него вообще не было денег».

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовало 32 депутата, против – 7, трое воздержались, трое не голосовали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»