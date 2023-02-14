Комитет заксо одобрил изменение схемы выборов в гордуму за 10 минут

Депутаты из комитета заксобрания по законодательству одобрили изменения в избирательный кодекс области, согласно которым число «партийных» депутатов в ЕГД сократится с 18 до 10.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом выступил первый вице-спикер Дмитрий Жуков. Он пояснил, что изменения вносятся в целях увеличения количества депутатов, избираемых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах депутатов представительного органа муниципального района, городского округа с численностью 26 и более депутатов.

Комитет одобрил законопроект без вопросов и дополнений. Не стали выступать даже депутаты от КПРФ Игорь Аксенов и Тарас Исаков. Теперь законопроект будет вынесен на ближайшее пленарное заседание.

Добавим, что в законопроекте есть еще часть, где говорится об участии в выборах граждан, признанных иноагентами. Им запрещается жертвовать средства в избирательные фонды кандидатов, а также работать в избиркомах всех уровней. Участвовать в выборах иноагенты могут, но упоминания об их статусах должны быть везде: в подписных листах, в агитации, в бюллетенях для голосования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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