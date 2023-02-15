Заседание заксо могут отложить ради президента

Первое в весенней сессии пленарное заседание заксобрания Свердловской области могут отложить. Причина – в предстоящем послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

При составлении графика работы заксобрания на весеннюю сессию было решено провести первое заседание 21 февраля. Но когда стало известно, что в этот день Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, ситуацию решили немного переиграть. «Заседание будут переносить. Вероятно, на следующий день», – сообщил «Новому Дню» источник в заксо.

Напомним, на первом заседании депутаты должны рассмотреть ряд важных вопросов. Это отчеты о работе в 2022 году омбудсмена Татьяны Мерзляковой, детского омбудсмена Игоря Морокова и бизнес-омбудсмена Елены Артюх, а также изменения в избирательный кодекс области – о сокращении числа депутатов в ЕГД, избранных по партийным спискам, с 18 до 10.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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