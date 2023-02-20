Свердловские депутаты соберутся на коллективный просмотр послания Путина

В заксобрании Свердловской области завтра, 21 февраля, вместо привычного заседания депутатов будет организована трансляция послания президента РФ Федеральному собранию. Ожидается, что в мероприятии примут участие все парламентарии.

В Екатеринбургской думе аналогичного собрания депутатов не будет. Такой практики никогда и не было, уточнили «Новому Дню» в пресс-службе ЕГД. В свердловском отделении «Единой России» также не планируется организованный просмотр послания главы государства. «Такой установки у нас нет», – пояснили в пресс-службе СРО ЕР.

Добавим, что пленарное заседание заксо будет отложено на один день и состоится 22 февраля. Депутаты должны рассмотреть несколько важных вопросов: отчеты о работе в 2022 году омбудсмена Татьяны Мерзляковой, детского омбудсмена Игоря Морокова и бизнес-омбудсмена Елены Артюх, а также изменения в избирательный кодекс области – о сокращении числа депутатов в ЕГД, избранных по партийным спискам, с 18 до 10.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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