«Основа для бардака» и «подумайте о людях»: комиссия гордумы не одобрила новую нарезку округов от избиркома

Депутаты профильной комиссии городской думы Екатеринбурга не приняли в представленном виде проект новой нарезки одномандатных избирательных округов для проведения выборов 2023 года. Кого-то не устроило дробление микрорайонов по разным избирательным округам, кого-то – то, что целых шесть избирательных округов оказались расположены на территориях сразу двух административных районов города. Теперь недовольным депутатам предстоит самостоятельно готовить поправки к схеме, причем окончательный вариант должен быть утвержден не позднее 24 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом перед постоянной комиссией городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью выступила председатель Ленинской РТИК Ирина Пяткова. Она пояснила, что новая схема нарезки округов подготовлена в соответствии с действующим законодательством, которое предписывает делать это раз в 10 лет, так как численность избирателей меняется. Действующая схема была утверждена в 2012 году, когда в Екатеринбурге насчитывался 1 071 571 избиратель. Сейчас их стало больше – 1 116 026. В то же время городской и районные избиркомы старались подготовить новую нарезку таким образом, чтобы изменения были минимальны. Тем не менее, они есть. В частности, число округов, расположенных сразу в двух административных районах, возросло с двух до шести. Пяткова перечислила их: округ № 1 – Верх-Исетский и Академический, № 3 – Верх-Исетский и Ленинский, № 4 – Верх-Исетский и Железнодорожный, № 8 – Кировский и Орджоникидзевский, № 10 – Ленинский и Академический, № 12 – Октябрьский и Чкаловский. Всего округов по-прежнему 18, численность избирателей в них – от 55 801 до 68 201.

Больше всех новым проектом схемы был недоволен депутат от округа № 18 Виктор Сомиков (КПРФ), с территории которого в округ № 12 «уплыла» часть микрорайона Химмаш. Аргументы Пятковой, что нарезка производилась исключительно исходя из численности избирателей, его не убедили. «Мы вам про людей, а вы нам про арифметику. Оставьте Химмаш в Чкаловском округе, не надо его никуда переносить. Оставьте Химмаш в покое. Лучше Светлый уберите!» – эмоционально предложил он.

Депутата Михаила Матвеева, бывшего вице-мэра, гораздо больше беспокоит шесть округов, расположенных сразу в двух районах. «Нахождение округа на территории сразу двух районов приносит неудобства и неопределенность как для кандидата, так и для администрации района. Это есть некая основа для создания бардака, – заявил Матвеев. – Если что-то хорошо, то «это моя заслуга», а если плохо, то «виноват он». И это происходит не только во время выборов, но и потом в течение следующих 5 лет. И сейчас таких округов шесть. В моем понимании это не есть хорошо».

Константин Киселев в этом, напротив, проблемы не увидел. «Здесь абсолютно нормально, что число таких округов увеличилось. Это снижение административного влияния. Сложнее принимать административные меры – принуждения, приводы и так далее», – заявил он. Но при этом подчеркнул: «Я поддерживаю депутата Сомикова в том, что люди живут не округами, а микрорайонами, и дробить их нельзя, если это Химмаш, то это Химмаш, если центр Уралмаша – то центр Уралмаша, и дробить его не надо». Киселев предложил разослать проект схемы всем депутатам гордумы, чтобы они ознакомились с ним и внесли свои изменения.

Председатель горизбиркома Вадим Антошин пояснил комиссии, что утвердить схему дума должна до 24 октября. После этого состоялось голосование. За то, чтобы вынести схему на рассмотрение думы в представленном виде, проголосовали три депутата, два – против, пять – воздержались. За то, чтобы разослать документы всем депутатам и подготовить изменения в нарезку, высказались восемь, против – один, воздержался – один.

Добавим, что на заседании комиссии прозвучал вопрос: что будет, если в ближайшее время примут областной закон об изменении схемы выборов, например, полностью отменят выборы по партийным спискам (сейчас, напомним, в Екатеринбурге действует смешанная схема – 50% / 50%). Вадим Антошин заявил, что в этом случае округа снова будут перенарезаны. Возможность что-то менять в схеме округов заканчивается только с днем назначения голосования. Выборы-2023, напомним, будут назначены в начале июня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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